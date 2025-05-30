澳門現金分享計劃收緊資格 去年留澳最少183天 大灣區工作仍可取不包香港

澳門政府連續18年向居民派錢，但今年的現金分享計劃加入限制，領取者必須在去年身處澳門至少183天，才可領取。3類人獲豁免，包括於2024年內未滿22歲且父或母一方具備領取現金分享資格的人士；另有8種不在澳門的情況仍可視為身處當地，包括大灣區內地城市工作的人，但不包括香港。澳門當局強調，澳門經濟環境不樂觀，應把有限公共資源及公帑，精準用於身處澳門的居民。
本年度現金分享將於7月15日起發放，永久居民獲發1萬澳門元，非永久居民則獲6千元。今年新增一領取條件是領款人須在2024年全年身處澳門至少183日，3類人獲豁免，包括於2024年內未滿22歲且父或母一方具備領取現金分享資格的人士；2024年已申領殘疾金或殘疾津貼的人。
另8種不符合留澳日數的情況仍可視為身處當地，就讀當地認可的高等教育課程；住院；年滿65歲居於內地，或者未滿65歲因健康原因而居於內地；在外地為已在社會保障基金登記的僱主工作；為負擔居於澳門的家庭成員主要生活費而在外地工作；履行公務；居於橫琴粵澳深度合作區、在當地工作或就讀當地認可的高等或非高等教育課程；以及在粵港澳大灣區內地城市工作。粵港澳大灣區分別由9個內地城市，以及香港和澳門特區組城，上述規定，即在香港長期工作的澳門居民本年度不合資格領款。
公帑精準用於身處澳門居民
就上述8類人士，須在指定時間連同相關證明文件，透過指定途徑向澳門社會保障基金提出聲請，在審核後如確認符合條件則會獲發放款項。澳門行政法務司長張永春昨稱，澳門經濟環境不樂觀，應把有限公共資源及公帑，精準用於身處澳門的居民，透過本地消費促進經濟。
他又指，暫未知新增183天規定後，可節省多少公帑，因居留日數不足的居民仍可能符合上述8種條件提出聲請，故要待他們提出申請經核實後才能確實統計。但他強調節省的公帑不是用於財政儲備，而是會在改善其他民生福利；又指，或在明年維持相關安排，形容今年不符資格的朋友，「叫佢哋返嚟澳門啦」。