澳門現金分享計劃收緊資格 去年留澳最少183天 大灣區工作仍可取不包香港

澳門政府連續18年向居民派錢，但今年的現金分享計劃加入限制，領取者必須在去年身處澳門至少183天，才可領取。3類人獲豁免，包括於2024年內未滿22歲且父或母一方具備領取現金分享資格的人士；另有8種不在澳門的情況仍可視為身處當地，包括大灣區內地城市工作的人，但不包括香港。澳門當局強調，澳門經濟環境不樂觀，應把有限公共資源及公帑，精準用於身處澳門的居民。

本年度現金分享將於7月15日起發放，永久居民獲發1萬澳門元，非永久居民則獲6千元。今年新增一領取條件是領款人須在2024年全年身處澳門至少183日，3類人獲豁免，包括於2024年內未滿22歲且父或母一方具備領取現金分享資格的人士；2024年已申領殘疾金或殘疾津貼的人。