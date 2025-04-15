澳門連續19年派錢 增「育兒津貼」每月1500元

施政報告提出對適育家庭推出「育兒津貼」，向每名永久性居民中3歲以下嬰幼兒每月發放1,500元；同時調升多項津貼，包括出生津貼調升至6,500元，父母雙方可同時申請，結婚津貼亦升至2,220元；敬老金則調升至每年1萬元，養老金每月3,900元，65歲以上長者僱員職業稅免稅額維持19.8萬元。

澳門政府繼續全民派錢！澳門行政長官岑浩輝昨發表上任後第一份施政報告，延續多項惠民措施及稅務優惠，並宣布新增「育兒津貼」計劃，向澳門永久性居民中3歲以下嬰幼兒，每人每月發放1,500元，支援適育家庭育兒開支。同時現金分享計劃繼續實施，合資格永久性居民每人可獲發10,000元，是澳門連續第19年全民「派錢」。

另一方面，澳門將繼續實施現金分享，合資格永久性居民每人10,000元(澳門元)，合資格非永久性居民每人6,000元。殘疾人士的相關津貼亦提升，其中普通殘疾津貼升至每年10,000元，特別殘疾津貼升至每年20,000元，殘疾金增至每月3,900元。醫療券將調升至700元，非強制中央公積金個人帳戶亦會額外注入7,000元。

岑浩輝表示在當前澳門經濟前景面臨不確定性與財政收入來源結構單一，但剛性支出較大情況下，必須善用資源、精準扶助、政策傾斜及資源下沉，在量入為出原則下，精準幫助「一老一少」。