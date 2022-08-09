為找電飯煲 浙男報假案稱內藏5000現金

為咗一個電飯煲，搞到要罰款又拘留，值咩？浙江蕭山一名姓楊工人在地盤員工宿舍內使用的電飯煲，近日被指涉「消防隱患」而被管理人員沒收。楊男不甘心就這樣失去電飯煲，報假案稱電飯煲內有5,000元(人民幣，下同)現金，希望警方幫他找回。

擔心電飯煲價值太低不獲立案處理

蕭山警方指，楊男聲稱沖涼後發現電飯煲被偷走，內有5,000元現金，但對細節不肯多說，只是不斷催促「你們趕緊幫我找下鍋子，其他的別管了」。警方初步調查後，發現並無楊男所講的「案情」，於是將楊男帶回派出所盤問。

楊男供稱，電飯煲的確是沖涼期間被項目部人員以「消防隱患」為由收走，但不知是何人，而自己想找到對方取回電飯煲，又擔心電飯煲價值太低，不獲警方立案處理，於是謊稱內有5,000元現金。

內地盜竊罪立案標準為1,000元或以上

楊男涉「謊報警情」，擾亂警方正常工作，被警方行政拘留及罰款。根據內地治安管理處罰法，謊報警情擾亂行政執法機關依法辦案，處5天以上10天以下拘留，並處200元以上500元以下罰款；謊報警情或者以其他方法故意擾亂公共秩序，處5日以上10日以下拘留，可同時處500元以下罰款；情節較輕，處5日以下拘留或500元以下罰款。

內地刑法則規定，盜竊罪立案標準為1,000元或以上。

