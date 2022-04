秦剛於美國雜誌《國家利益》(The National Interest)以「Chinese Ambassador:

The Ukraine Crisis and Its Aftermath」為題,指中國過去、將來也是獨立自主的大國,始終堅持從事情的是非曲直出發作出判斷、決定立場,不受任何外來壓力干擾。

秦剛指,烏克蘭危機令人痛心,盡快結束衝突是當前的重中之重,中國歷來反對戰爭,主張尊重包括烏克蘭在內的世界各國主權和領土完整,支持一切有利於停火止戰及緩和人道危機的努力。