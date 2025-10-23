煙花與1.6萬無人機聯令馬斯克驚嘆　湖南瀏陽破兩世界紀錄（有片）

湖南瀏陽的夜空近日上演震撼表演。第17屆「瀏陽花炮文化節」子活動的演出，創意煙花與無人機聯乘一舉寫下2項健力士世界紀錄，連億萬富豪馬斯克都轉發相關新聞。 根據傳媒《瀟湘晨報》，演出來自瀏陽花炮文化節的子活動「聆聽花開的聲音」日景焰火與「一朵屬於我的煙花」網路煙花節。15,947架無人機在表演中成功挑戰「世界上單台電腦控制最多無人機同時升空」紀錄。 表演主題為「一花一樹一世界」 搭載7,496支煙花的無人機編隊則拿下「世界上搭載煙花數量最多的無人機編隊飛行」榮譽。演出執行團隊深圳市高巨創新科技開發公司透露，演出主題叫「一花一樹一世界」。

表演呈現一位女孩手裡牽著一朵巨大的煙花，旁邊無人機點亮「一朵屬於我的煙花」字樣，接著無人機點亮一棵樹，無數煙花從樹枝上如流蘇般掉落，最後天空中出現地球。工作人員解釋，「它就是一個從宇宙的角度，去遙看地球的感覺」。 演出畫面在網上蔚為流傳，網友對於「樹」有不同解讀，包括科技樹、發財樹、許願樹、生命樹、天空之樹等。工作人員說，團隊並未給樹做具體命名，也未局限於某一種欣賞角度，「不設限，每一種解讀都很獨特，都挺好的」。 經多次排練 確保無人機不會碰撞 演出最大難關在於要確保多台無人機不會互撞，且煙花噴射時不損傷無人機。工作人員根據場地環境調整無人機機間距，通過多次演練確保無人機不發生碰撞。此外，深圳高巨進行大量技術探索形成多項專利，保障無人機與煙花的完美配合。

In Liuyang—the fireworks capital of the country that had invented gunpowder in the 9th century—16,000 drones danced across the night sky, forming a glowing tree and blooming flower. A Guinness World Record! pic.twitter.com/QUDGCiIhXM — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) October 20, 2025