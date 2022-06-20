熱浪下河北河南地面超70℃ 網民：放個鐵板能直接烤肉

夏至前夕，內地北方、黃淮一帶持續高溫，中央氣象台今早繼續發布高溫橙色預警。中國氣象局「中國天氣網」微博指出，截至今午2時，山西、河北、山東、河南、江蘇、安徽等地地面溫度普遍超過攝氏60度，其中河北曲周、河南民權、河南杞縣、河南偃師所監測到的地面溫度甚至達到或超過70度，當中河北曲周高達71.3度。
山東濟南高溫40度 破13年來紀錄
另外，中央氣象台截至今午3時的全國氣溫榜前十，河北、山東、河南「三分天下」，且十居其九都是40度或以上，最高為河北任縣的40.4度，最低為山東陵城39.9度。山東濟南則在今午2時許錄得最高40度，為2009年6月25日以來首個40度，中國天氣網形容，這是「濟南初中孩子經歷的第一個40度」。
內地網民紛紛對超高地面溫度表示驚訝，「這得燙傷吧」、「放個鐵板能直接烤肉了」、「有這麼高的地面溫度嗎？室外工作者該全部放假了吧？」、「才6月就這樣了，那7、8月份不得了？」、「滿大街都是熟人……」、「蘭陵王回去了面具都燙臉」、「能不能把新冠熱沒」。
網民：穿拖鞋出門 拖鞋都明顯變軟了
還有受今次高溫影響的河南、山東和安徽等地網民就指出，「穿拖鞋出門，拖鞋都明顯變軟了」、「廚房都比大街涼快」、「雖然從小在濟南長大，但是今年的高溫我是真受不住了，地面熱的熏腿」、「不誇張，我家孩子今天剛剛出門就喊著要回家，他說好燙」。