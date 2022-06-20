熱浪下河北河南地面超70℃ 網民：放個鐵板能直接烤肉

夏至前夕，內地北方、黃淮一帶持續高溫，中央氣象台今早繼續發布高溫橙色預警。中國氣象局「中國天氣網」微博指出，截至今午2時，山西、河北、山東、河南、江蘇、安徽等地地面溫度普遍超過攝氏60度，其中河北曲周、河南民權、河南杞縣、河南偃師所監測到的地面溫度甚至達到或超過70度，當中河北曲周高達71.3度。

山東濟南高溫40度 破13年來紀錄

另外，中央氣象台截至今午3時的全國氣溫榜前十，河北、山東、河南「三分天下」，且十居其九都是40度或以上，最高為河北任縣的40.4度，最低為山東陵城39.9度。山東濟南則在今午2時許錄得最高40度，為2009年6月25日以來首個40度，中國天氣網形容，這是「濟南初中孩子經歷的第一個40度」。