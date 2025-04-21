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中國
2025-04-21 14:15:39

特朗普關稅戰｜美國威脅各國聯手堵華　中方：將堅決反制

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中國商務部。（圖/翻攝新浪微博）

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中美關稅大戰持續，中國商務部新聞發言人今語氣重申，美國在經貿領域推行霸權政治、實施單邊霸凌，「綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重。」

「綏靖換不來和平」

《央視新聞》報道，美國特朗普政府擬在關稅談判向他國施壓，要求這些國家限制與中國的貿易往來，以換取美方關稅豁免，中國商務部發言人面對媒體詢問，做出上述表示。

中國商務部抨擊，美國打着「對等」的幌子，在經貿領域「推行霸權政治、實施單邊霸凌」，「綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重」，「為一己一時私利，以損害別人利益來換取所謂豁免，是與虎謀皮，最終只能是兩頭落空，損人不利己。」

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聯儲局主席鮑威爾表示，特朗普的關稅措施或令儲局陷入兩難局面，美股再度下挫。(AP) 鮑威爾周三於芝加哥經濟俱樂部發表講話，並首度對特朗普的關稅政策作正面回應。(AP) 鮑威爾周三於芝加哥經濟俱樂部發表講話，並首度對特朗普的關稅政策作正面回應。(AP) 鮑威爾周三於芝加哥經濟俱樂部發表講話，並首度對特朗普的關稅政策作正面回應。(AP) 鮑威爾擔心，特朗普關稅措施帶來的影響可能包括更高的通脹以及增長放緩。(AP)

「誰都無法獨善其身」

中國商務部表示，中方尊重各方通過平等磋商解決其與美方的經貿分歧，而各方應站在公平正義的一邊、應站在歷史正確的一邊，應捍衛國際經貿規則和多邊貿易體制。

中國商務部強調，中方堅決反對任何一方，以犧牲中方利益為代價達成交易：「如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施。」面對單邊主義和保護主義，「誰都無法獨善其身」，國際貿易一旦回歸弱肉強食「叢林法則」，所有國家都會淪為受害者，中方將與各方捍衛國際公平正義。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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