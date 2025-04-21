特朗普關稅戰｜美國威脅各國聯手堵華　中方：將堅決反制

中美關稅大戰持續，中國商務部新聞發言人今語氣重申，美國在經貿領域推行霸權政治、實施單邊霸凌，「綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重。」

「綏靖換不來和平」

《央視新聞》報道，美國特朗普政府擬在關稅談判向他國施壓，要求這些國家限制與中國的貿易往來，以換取美方關稅豁免，中國商務部發言人面對媒體詢問，做出上述表示。

中國商務部抨擊，美國打着「對等」的幌子，在經貿領域「推行霸權政治、實施單邊霸凌」，「綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重」，「為一己一時私利，以損害別人利益來換取所謂豁免，是與虎謀皮，最終只能是兩頭落空，損人不利己。」