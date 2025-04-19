特朗普關稅戰｜路透：波音新機於浙江遭「原地退回」美國

中美關稅大戰持續升溫，波音公司成為慘遭波及的美國企業，外媒披露，中國多家航空公司，近日已暫停接收波音飛機，甚至傳出有飛機已運抵大陸，卻遭「原地退回」。

《路透社》18日報道，中國多家航空公司近日已暫停接收波音飛機，並中止採購相關設備與零部件，原因直指美方持續升級的貿易政策。

737 MAX空難致全球停飛

根據航班追蹤資料顯示，上月剛抵達中國舟山波音工廠的一架737 MAX飛機，於18日清晨從舟山起飛，途經關島後返航美國西雅圖。業界解讀，此舉為中國航空公司「退回飛機」，顯示中方對特朗普政府的關稅措施，已付諸實際行動進行「反制」。

波音公司過去一直將中國視為主要市場，2018年，波音近四分之一的飛機交付目的地為中國。然而，2019年兩宗737 MAX空難，導致全球停飛，使飛機交付中斷多年。在歷經長期安全審查與外交協調後，中國近期才剛恢復進口737 MAX型號。