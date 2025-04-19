特朗普關稅戰｜路透：波音新機於浙江遭「原地退回」美國

中美關稅大戰持續升溫，波音公司成為慘遭波及的美國企業，外媒披露，中國多家航空公司，近日已暫停接收波音飛機，甚至傳出有飛機已運抵大陸，卻遭「原地退回」。
《路透社》18日報道，中國多家航空公司近日已暫停接收波音飛機，並中止採購相關設備與零部件，原因直指美方持續升級的貿易政策。
737 MAX空難致全球停飛
根據航班追蹤資料顯示，上月剛抵達中國舟山波音工廠的一架737 MAX飛機，於18日清晨從舟山起飛，途經關島後返航美國西雅圖。業界解讀，此舉為中國航空公司「退回飛機」，顯示中方對特朗普政府的關稅措施，已付諸實際行動進行「反制」。
波音公司過去一直將中國視為主要市場，2018年，波音近四分之一的飛機交付目的地為中國。然而，2019年兩宗737 MAX空難，導致全球停飛，使飛機交付中斷多年。在歷經長期安全審查與外交協調後，中國近期才剛恢復進口737 MAX型號。
「可不經交付直接召回美國」
報道表示，位於浙江省舟山市的波音工廠，目前停放至少4架尚未交付的737 MAX客機。這些飛機由美國西雅圖工廠製造後，運抵舟山進行最後組裝與塗裝。
根據Flightradar24資料，其中3架於上月抵達舟山，最後一架則在上周運達。航空業專業媒體《氣流》17日也披露，其中一架已標記為「可不經交付直接召回美國」，顯示波音與中國客戶合作面臨重大波折。
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