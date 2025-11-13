狗咬人釀1死3傷血案！山西漢先殺狗再以刀刺死鄰居

報道指出，郭妻與2名女兒跑到申家「理論」，打破玻璃並用腳踢開大門而入，雙方激烈爭吵，隨後郭男帶著另一名女兒也加入戰局。豈料混亂中，申男突然持刀攻擊，造成郭男身中9刀、失血死亡，另有3人受傷。

山西省長治市日前發生「狗咬人」事件，豈料釀成1死3傷慘劇，案件今在法院開庭。檢方指控，被告人申姓男子在爭執過程中持刀傷人致死，案件將擇日宣判。

死者妻子後悔太衝動

郭妻哽咽表示，當晚本想「打破2塊玻璃出出氣就走」，卻沒想到丈夫因此喪命，「我和孩子去拉開他的時候，我胳膊也被刺中一刀，孩子也同樣受傷。」郭妻說，「我真的後悔，當初不該去，或許就不會發生這樣的事。」

申男則堅稱屬於正當防衛，申男女兒回憶，當晚7時許，郭家多人破門而入，現場一片混亂，「那麼多人強行闖進來打我們，我爸頭部、鼻骨都被打傷，他只是拿刀亂揮想嚇走他們。」案發後檢方指控申男涉嫌故意傷害罪，而郭家3人則涉及非法侵入住宅罪另案起訴，法院開庭審理後將擇日宣判。