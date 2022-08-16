玩兒童滑梯跌落地致「十級傷殘」 男子告政府索償17.8萬遭駁回

重慶一名男子早前在當地一個兒童公園玩滑梯，著地時跌傷腰部，造成胸椎骨折等傷勢，鑑定為「十級傷殘」。男子認為，兒童公園管理者需為其傷勢負責，入稟索償17.8萬元(人民幣，下同)，但被法院以「成年人自己過錯行為自己負責」駁回。

事主去兒童公園參加公司活動 自行走去玩滑梯

重慶壁山區人民法院近日公布這宗奇葩案件。原告姓張男子2019年5月16日去到楓香湖兒童公園參加公司的團隊建設活動，期間自行走去玩滑梯，結果滑下來時跌落地，傷及腰部，去醫院檢查證實「胸12椎體壓縮性骨折」、「雙側胸腔少量積液」，鑑定為「十級傷殘」。

內地傷殘等級分為十級，第一級最嚴重，第十級最輕，而劃分為十級傷殘的標準包括「日常活動能力部分受限；工作和學習能力有所下降；社會交往能力部分受限」。

事主告城管局及文旅委：未盡保障遊客安全責任

張男認為，璧山區城管局及璧山區文化和旅遊發展委員會作為涉事兒童公園管理人，未盡到管理者責任——保障遊客安全，應承擔相應責任，遂入稟向兩個部門索償178,130.5元。