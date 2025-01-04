珠海女反覆頭痛求醫　醫生揭鼻竇生菌發霉

食物會發霉，沒想到鼻子也會發霉！近日廣東珠海市一名女子，因為長期頭痛到醫院看診。耳鼻喉科醫生花了好大一番功夫才揪出元兇，竟然是罹患「真菌性蝶竇炎」，鼻子內長了大量曲黴菌。

據《中華網》等內媒綜合報道，近日，珠海市第五人民醫院耳鼻喉科副主任醫師胡建斌的診間，出現了一名長期頭痛的年輕女性患者。該患者因為反覆頭痛求醫。

大量黃褐色真菌團塊

她一開始找上了神經醫學科，經過顱內腦部電腦斷層（CT）及磁力共振（MRI）檢查，並未發現明顯的腦出血或顱腦佔位性病變。後來被轉診到耳鼻喉科，這才揪出頭痛的真兇。

胡建斌醫師看診後，仔細查看電腦斷層（CT）影像，發現患者存在「孤立性蝶竇炎」，蝶竇記憶體存在不均勻密度增高伴高密度鈣化斑點。考慮到藥物保守治療對真菌性蝶竇炎無效，決定為其進行鼻內鏡下微創手術治療。

開放蝶竇之後，探查蝶竇記憶體在大量黃褐色真菌團塊，竇內黏膜水腫，術後病理結果提示曲黴菌。術後一週複查鼻內鏡，患者竇內黏膜水腫減輕，頭痛症狀消失。術後一個月再次複查，患者竇內黏膜水腫基本消退，無特殊不適。