理想L9自動泊車失敗闖回馬路險釀禍 網民：車子有自己想法了(有片)

一段名為「理想L9自動泊車失敗」的2分鐘影片近日成為微博熱搜，閉路電視拍到一輛「理想」L9智能電動車在司機下車後啓動自動泊車功能，惟來回連續4次都未能泊進停車格，及後車輛竟開回馬路中央，險釀車禍。網民熱議「果然非常智慧，車子都有自己的想法了」。

影片顯示事發在周二（10日）下午，該架掛上「皖A」(安徽合肥)車牌的車主把座駕駛至停車格前方附近，然後下車離開，理想L9即開始自動泊車，但調整了好幾次位置都無法完全泊進停車格，此時車輛突然駛前闖進雙行駛的馬路中間，幾乎與其他車輛相撞，幸車主及時發現，從室內跑出坐回司機位操控。

網民留言稱「非常智能，車有自己的想法了」、「都跑到馬路上了，它還在倒，證明它沒有放棄」、「這個只要有一次失敗並且造成危險就會極大打擊用戶信心，很大概率以後都不會用這個功能」。

官方稱盡快解決

理想汽車公關部有關人士表示，對於該影片官方隨後會有說明。另有接近理想汽車的智能駕駛領域人士透露，有關車輛嘗試泊入的車位中障礙物較多，觸發了車輛掉頭泊入的策略，開到馬路上是準備調頭。另有接近理想汽車的汽車圈KOL表示，該架理想L9離車泊入開到路上，是因為系統誤判的一個缺陷，「誤識別成了斷頭路場景，想要去前面掉個頭回來，再一頭紮入車位。」理想汽車智能駕駛產品負責人趙哲倫稱，已經有工程師在現場覆測，雖然本次理想L9自動泊車失敗屬於小概率事件，但一定會盡快解決。