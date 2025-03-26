生物科技公司嚴格禁止用手機外出食飯 小鹿媽媽員工自言像坐監

安徽鹿媽媽生物科技有限公司（簡稱「小鹿媽媽」），主要產品為「牙線」，近日多名員工向媒體透露，公司規定員工全天禁止使用手機或佩戴耳機，下午亦不得離開公司食飯，外賣需在工作位置上食用。如有特殊情況需外出，需填寫書面申請並需要批准。違規員工可能要被罰打掃廁所等。此外，非生產性崗位如運營、採購等亦需遵守上述規定。部分員工形容，該公司管理制度「像坐監」。

違規或被罰打掃廁所

上班像坐牢！安徽合肥一家生技公司被員工爆料上班制度不合理，不僅規定全天禁止使用手機、不能外出用餐，甚至桌面也不可擺放私人物品、椅子必須完全推入桌底等，當地有關部門已立案進行勞動調查。

去廁所時間設上限

一名在職員工劉暢（化名）表示，因無法使用手機，她在上班期間與家人失去聯絡，只能透過智慧手錶偷偷聯繫。此外，小鹿媽媽還存在其他「細節性管控措施」，例如會議室椅子必須完全推入桌底，否則將被罰；使用廁所時間設上限，人事部門定期巡查工作情況。

更嚴重的是，離職員工透露，公司在試用期未為員工繳納社會保險，且員工簽署《勞動合同》後，其應持有的合同副本亦被公司收回，部分員工對合約內容並不知情。