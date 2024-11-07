產婦急須剖腹卻被夫要求等吉時 網民：生辰八字害死人

浙江一名住院產婦，在11月3日發生緊急狀況需盡快剖腹，但產婦的丈夫卻堅持要等良辰吉時，急得醫生當場打電話予其夫勸說，有旁觀者清的網友表示︰「別出事了再來怪醫院，生辰八字真的會害死人」。 綜合傳媒報道，11月3日，浙江一家醫院內有網友拍下影片，指產婦和家屬想要「卡點生娃」，也就是挑良辰吉時為胎兒接生。