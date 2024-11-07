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2024-11-07 10:48:00

產婦急須剖腹卻被夫要求等吉時　網民：生辰八字害死人

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產婦急須剖腹卻被夫要求等吉時　網民：生辰八字害死人

產婦急須剖腹卻被夫要求等吉時　網民：生辰八字害死人

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浙江一名住院產婦，在11月3日發生緊急狀況需盡快剖腹，但產婦的丈夫卻堅持要等良辰吉時，急得醫生當場打電話予其夫勸說，有旁觀者清的網友表示︰「別出事了再來怪醫院，生辰八字真的會害死人」。

綜合傳媒報道，11月3日，浙江一家醫院內有網友拍下影片，指產婦和家屬想要「卡點生娃」，也就是挑良辰吉時為胎兒接生。

產婦急須剖腹卻被夫要求等吉時，醫生不滿指工作廿四年仍有人要求吉時產子。 產婦急須剖腹卻被夫要求等吉時，其夫卻不在產房。 產婦急須剖腹卻被夫要求等吉時，醫生叫產婦致電丈夫溝通。 產婦急須剖腹卻被夫要求等吉時，醫生好言相勸希望盡快開刀。 產婦急須剖腹卻被夫要求等吉時，醫生指已盡量尊重產婦要求的時間。 產婦急須剖腹卻被夫要求等吉時，醫生指愈拖得耐愈大風險。 產婦急須剖腹卻被夫要求等吉時，醫生建議即時剖腹。

醫生急得雙手插腰

但醫生急得像熱鍋上的螞蟻，因為該名產婦已出現非常緊急狀況，據她專業判斷要盡快剖腹，但陪病的產婦丈夫因離開醫院，而產婦本人也猶豫不決。

醫生表示產婦雖然有權自己決定何時生，但當時情況要儘快剖腹腹產子。

影片中顯示，醫生急得雙手插腰，對產婦表示「你電話打通了我來說，甚麼叫沒甚麼事情？」

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網民︰老婆都要生了，丈夫還外出

後來醫生對電話裡的產婦丈夫說道，「雖然生產權是產婦個人的，法律有規定的，若你們有自己算過的時間，我們盡量尊重。但是這個過程當中的風險，我給你觀察，就是現在我觀察了，現在就是得剖啊，我判斷就是要剖！」

消息一出，也引發網友議論紛紛。有人留言表示，「生辰八字會害死人」、「我們產科主任上個月剛遇到一個這樣的，不止要卡點，還想要調床位向吉位」、「老婆都要生了，丈夫還外出」、「越拖只會對孩子不利」、「到時產婦和小孩有問題可別賴醫院」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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