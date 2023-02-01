男子吐槽母親搵熟人裝修 花25萬裝出20年前「極簡風」

裝修可說是「人生大事」之一，揀錯裝修公司/師傅不但蝕錢仲激到一肚氣，都市傳聞更有云「裝修唔好搵熟人」、「唔熟唔食」，浙江一名男子剛裝修好的住所就應驗了這個傳聞。

花25萬裝修廳無高櫃電箱無蓋 睡房竟裝廚櫃

該名男子近日在社交平台上載短片，介紹「我媽找熟人25萬裝修出來的小房子」，強調總價是包括全屋眼見的裝修和家具。一開門，畫面就有撲面而來的「簡約感」、「廉價感」，男子亦揶揄「跟我家20年前裝修風格一模一樣」，全屋地板是亮面地磚，玄關和飯廳各有一個簡約半身櫃；客廳看似正常，但實際毫無設計感可言，電視櫃更完全遮擋住插座，沒有留任何空位插掣。男子還透露，客廳的大燈被收了3,500元，但淘寶上只賣500元。

最特別的是電箱沒有蓋，而且男子的睡房沒有正常衣櫃，只得上下各一排極似廚櫃的半櫃，其弟弟的房間就由凳子假裝床頭櫃。更危險的是，封起露台的玻璃，手按下去會搖晃。

網民：確實是熟人 陌生人不好意思坑那麼多

網民紛紛留言稱，「確實是熟人，陌生人不好意思坑那麼多」、「熟人含淚賺了20萬」、「+軟裝12萬不能再多了」、「做裝修真是賺錢」、「2023年這基本是屬於是毛胚房入住了」、「和我家一樣，熟人作案，裝修得一言難盡」、「我138平(方米)，全裝完才21萬。包傢俱電器」、「你那個房間好，加個煤氣灶可以直接在床上炒菜」。

有網民就認為，「哪怕你抽空去看一眼啊，不驗收就全款結帳了嗎？」、「裝修必須監工，我們一個鄰居貼磚沒在，去看的時候簡直了，每塊都是絆腳石，高低錯落各有不同」、「有沒有可能這就是媽媽的喜好和要求」、「我家是我爸找裝修公司裝的，也花了二十多萬，跟這個差不多，我爸還天天去看他們裝」。

網民籲裝修從業員拿錢辦事要憑良心賺錢

還有網民吐槽，「親戚也別找，我媽家就一個衛生間就要把人氣死，本來很大的空間，做成乾濕分離隔出三個空間都夠，結果馬桶對著淋浴，邊上裝個水池說是小便池，洗澡超不方便，人沒地方站，洗完順便洗馬桶」、「裝修行業可以好好整頓了。都說不要找熟人，問題還是出在人身上，拿錢辦事，也得良心賺錢，不是搶錢！最近家裡也碰到了，老鄰居幹裝修偷工減料，真的寒心」。

