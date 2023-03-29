男子開車掃墓遇靈異事件　車內雷達螢幕顯示「人山人海」　實際上周遭空無一人

清明節即將來臨，不少人提前掃墓祭祖，惟日前一名內地男車主駕車前往掃墓，卻遇靈異事件。當時車內雷達螢幕顯示周遭都是人，但實際上周遭空無一人，令他大感驚嚇。其後車廠亦就事件回應該車主。
開車掃墓遇靈異事件
根據內媒報道，中國遼寧省一名男子，昨（28日）到一個陵園祭掃墓祭祖時，明明車子周圍沒人，但汽車雷達卻顯示全是人，雷達可見這些「人」不但在走路，而且亦有部分在騎著單車。
該名男車主表示，他開車了是中國汽車品牌「理想汽車」（2015），車內配有「毫米波雷達」，能夠偵測車外的動向，再顯示於雷達螢幕上。他稱，自己沒想到過掃墓時，卻在螢幕看到與眼前不一樣的情況。
理想汽車：後續優化汽車加強識別能力
其後同一天，該車主表示已收到理想汽車方面電話，對方表示技術部需要調查後台數據。
今日（29日），理想汽車客服回應事件，稱汽車雷達的技術基礎是激光雷達和視覺攝像頭融合感知，受限於當前市場上傳感器識別能力的局限性，在一些場景下可能會出現顯示異常，後續會通過優化OTA算法加強識別能力。
網民笑言：清明節先人出來走走！
不少網友都覺得不可思議，「可能是出來溜達溜達散散步吧…」、「理想汽車可以證明靈魂擺渡黃泉，好車，你值得擁有」、「原來給他們燒的自行車真的可以收到」、「這車用了一種很高級的傳感器」、「證明靈魂真實存在」、「這得虧是大白天，晚上車主崩潰不」、「有沒有一種可能，其實車子真的能看到」。