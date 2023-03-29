男子開車掃墓遇靈異事件　車內雷達螢幕顯示「人山人海」　實際上周遭空無一人

清明節即將來臨，不少人提前掃墓祭祖，惟日前一名內地男車主駕車前往掃墓，卻遇靈異事件。當時車內雷達螢幕顯示周遭都是人，但實際上周遭空無一人，令他大感驚嚇。其後車廠亦就事件回應該車主。

開車掃墓遇靈異事件

根據內媒報道，中國遼寧省一名男子，昨（28日）到一個陵園祭掃墓祭祖時，明明車子周圍沒人，但汽車雷達卻顯示全是人，雷達可見這些「人」不但在走路，而且亦有部分在騎著單車。

該名男車主表示，他開車了是中國汽車品牌「理想汽車」（2015），車內配有「毫米波雷達」，能夠偵測車外的動向，再顯示於雷達螢幕上。他稱，自己沒想到過掃墓時，卻在螢幕看到與眼前不一樣的情況。