男神教練才上3節課便離職　浙江母女要求健身中心「回水」：就是衝他顏值來的（有片）

記者李宗芳／綜合報道

浙江寧波一對母女日前向媒體投訴，稱其花了7000元人民幣（約7614港元）買了20小時的私人教練課程，沒想到，只上了3堂教練就辭職了，讓她們怒衝健身中心要求退費，坦言當初就是衝著私人教練的「高顏值」才報名的。

從投訴人王女士提供的陳姓私教照片與影片看來，該教練身材管理十分到位，渾身的肌肉線條充滿視覺張力，但由於打了「馬賽克」模糊處理，無法確認是否真是「顏值極高」。

「我們並不是以鍛煉身體為主」

面對記者詢問陳教練好在哪裏？王女士直言不諱地說：「他主要是形象好，說實話，我們母女就是主要看顏值，他教的也不錯。我們並不是以鍛煉身體為主，這是實話」。

據悉該健身俱樂部先是給母女二人換了幾個私教，但是兩人均表示不同意，「只認可陳教練」，幾經周折又聯繫上陳教練，他表示可以繼續過來教完母女二人剩餘的17節課。不過母女倆仍然不滿意：「即便是陳教練教完剩餘的課程，可是接下來他還是要離開，我們想要繼續學習的話，就沒辦法跟著陳教練了」。