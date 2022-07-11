疫情｜澳門再增59宗陽性個案　今起暫停非必需工商活動7日 (更新)

澳門疫情持續未止，過去一日再新增59宗陽性個案，其中17宗在社區發現，其餘42宗在隔離管控發現，今輪疫情自6月18日起累計1,526宗，當地昨日展開第七輪全民核酸檢測，截至早上8時，超過45萬人次採樣，累計12個混合樣本呈陽性。

此外，澳門今日起暫停所有非必需的工商業活動7日，包括賭場，社會必要運作及居民生活所需的公司或場所則不受影響，街市、超市、餐廳、藥房、衛生護理場所等照常開放。

的士司機須戴KN95或以上口罩及面罩

澳門衛生局指，在這段期間需要上班的餐飲服務業人員、外賣員、公共巴士及的士司機，會列為重點人群，今日起一連7日，需要每天要做一次核酸檢測，並規定所有的士司機必須佩戴KN95或以上標準的口罩及面罩；的士前排座位不可載客，司機位與後排座位之間加裝遮擋裝置，而且規定澳門市民今日起，進入超市購物時需戴KN95口罩，時刻保持1米距離等。

澳門當局表示，當地的鮮活食品、糧油食品來貨和存量充足，呼籲市民毋須大量囤積；另為保障市民安全，超市和街市可因應實際情況採取人流管制。

警方合共對 905 人發出勸喻

警方截至下午，合共對905人發出勸喻，包括跑步、閒坐公園、帶寵物外出，及無戴好口罩等，暫時沒有人遭受處罰。另外，需上班的餐飲服務業人員、外賣員、公共巴士及的士司機，列為重點人群，今日起一連7日要每日做一次核酸檢測；所有的士司機必須佩戴KN95或以上標準的口罩及面罩，的士前排座位不可載客，司機位與後排座位之間加裝遮擋裝置。