疫情｜為減少民眾流動聚集 大連巴士地鐵減班 車廂極度擠迫

內地昨日新增1,556宗新冠肺炎本土感染個案，西藏佔最多有594宗，其次是四川248宗、海南132宗、河南98宗、青海79宗等。遼寧就有28宗，其中大連佔15宗。大連政府為減少人員流動聚集，阻斷疫情傳播，今日零時起管控全市公共交通公具班次，減至日常的10%至50%，且所有乘客和司機都必須佩戴N95或以上級別口罩。大連市區多個地鐵站外今早排起幾十米長龍，巴士站重現幾十年前蜂擁逼上車的情景，地鐵、巴士車廂都十分擠迫。有網民揶揄，「從東北的香港變成東北的印度」。

大連分區防控 鼓勵在家上班

大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部昨深夜通知，根據疫情風險、人員流動及地域特點，將全市劃分為4個「片區」，分別是市內片區、南部片區、中部片區及北部片區，要求民眾原則上非必要不離開片區，並鼓勵有條件的民眾盡量居家辦公。

公共交通工具司機乘客須戴N95

通知又指，暫定今日零時起至周三午夜對全市公共交通進行適當管控，其中市內片區內的巴士、地鐵班次減至日常的10%，其他區域減至50%；跨區巴士、地鐵除了上下班繁忙時間，早上8時半至下午4時半都暫停服務。通知還要求，所有司機、乘客必須佩戴N95或以上級別口罩，若未遵守防疫要求造成疫情傳播，將依法追究責任。

巴士相隔30分鐘開出一班車

大連市交通運輸綜合行政執法隊隨後宣布，市內巴士上下班繁忙時間每30分鐘雙向開出一班車，其餘時間每2小時雙向開出一班車。地鐵僅3號線及12號線上下班繁忙時間正常服務，但上午8時半至4時半期間停運；多條線路每40分鐘至2小時開出一班車，甚至有個別線路在下午3至4時的班次開出後，到晚上8時許至9時半才開出尾班車。

網民：減班不是更聚集？

大連網民紛紛上載今早的「逼車照」，引起廣大網民關注。有網民直言，對巴士、地鐵減班「這波操作很不理解」，質疑「減少公交，人也不會突然減少，不是更聚集？」、「這是讓我們聚集，還是不聚集呢？」、「還限制時間段，人都集中起來了」、「這是科學防疫嗎」，又揶揄「市政府成功的把大連人民，集中在公交、地鐵」、「大連ZF(政府)：人口密度不夠大、病毒傳播不夠便捷，我們添把柴」、「這樣的規定直接導致：老百姓都在公交車上都擠的親嘴了」。