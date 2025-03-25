瘦身咖啡有毒！18款含中樞抑制藥　或引致心肌梗塞死亡

近年來，部分電商平台出現各種「網紅減肥產品」，從膠囊、糖果、禾古力到茶飲、咖啡等都有，層出不窮。商家宣稱只要空腹吃上一粒或喝上一杯，就能燃脂減肥。

有人想減肥卻不想運動，買「瘦身咖啡」來喝，卻差點走上死亡之旅！他一開始喝完後體重的確下降，但後來開始心悸嘔吐，報警調查後，才發現「瘦身咖啡」含有神經中樞抑制藥「西布曲明」（sibutramine），長期服用恐心律失常，甚至會引致心肌梗塞死亡。

「初時瘦近8磅」

「平時沒有時間去鍛煉，體重也一直很高，通過網上瞭解到有一款減肥咖啡，宣傳得特別好，有傳兩三個星期就能見效，就抱著試試看的心態從網店買了一盒。剛開始服用的時候減肥效果確實很好，兩三周能減約6.7-8磅。後來出現問題以後，驗出體內含有西布曲明。當時就感覺這個東西不合適，我也在網上查了很多，發現這包含違禁成分。」段先生說。

警方調查發現，發貨地點就在蘭州市安寧區某社區的一處快遞集散點。民警很快鎖定疑犯劉某，隨即逮捕他並從其家中查獲大量咖啡製品。

「倉庫裡有封膜機、快遞打碼機，還有所謂『咖啡』包裝外面的防虛擬碼。也就是說，上線給他提供包裝材料、提供『咖啡』，他包裝後，把『咖啡』按量裝在包裝裡，一盒大概20-25袋，然後塑封，外面再貼上所謂『防偽標誌』，讓消費者相信這是正貨。」

經抽樣檢測，劉某家中的18種咖啡製品均含西布曲明成分。警方循線逮捕33名上線及共犯，疑犯遍布全國28省，也確定共有22家網路商店涉嫌銷售，共查獲13萬餘袋有毒咖啡，涉案資金高達1500多萬元。