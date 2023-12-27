發燒到去世僅4天 知名財經媒體人羅琦終年36歲 曾在港交所任職

中國知名財經媒體人羅琦上周三（20日）於社交平台發布自己發燒的消息；未料僅相隔4天，其家人證實她因「突發性重症肺炎」於平安夜（24日）在江西去世，終年36歲。因正值盛年，從發現發燒到過世僅4天時間，大眾在為羅琦惋惜的同時也感震驚，在呼吸道疾病高發生率的當下，更是引發大量關注。
熱愛運動跳舞 身體一直很好
內媒報道，羅琦是資深財經記者，曾在第一財經工作，及後擔任新浪財經香港站站長，又曾在港交所任職，專注於環球上市服務。羅琦死前則在初創企業平台WHub及互聯網公司RSS3任職。
據了解，熱愛運動及跳舞的羅琦生前並沒甚麼大病痛，身體一直很好。她生前最後一則動態消息正是關於其生病的消息，她上周三(20日)下午曾於微信朋友圈發帖:「我的oura（智能戒指血氧偵測）提醒我，我竟然發燒了。」惟她病情卻在4天內急速惡化，最終由其母親透過女兒的微信發出訃告，「我們沉重地告知大家，愛女羅琦因突發重症肺炎，經全力搶救無效，在24日下午5點50分在萬載（江西省宜春市萬載縣）逝世。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識。親愛的女兒，希望你到了另一個世界會繼續快樂。家人以你為榮。母親率家人2023年12月24日。」
醫生:39℃以上持續不退燒 要及時就醫
浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院重症醫學科主任周建倉接受內媒查詢時表示，從目前公佈的消息看起來，羅琦從發燒到去世僅4天，確實很可怕。由於她就診及搶救的具體過程尚不清楚，不適合貿然加以分析，但需要知道發燒是重症肺炎的一種表現，它不是一種病，只是身體的一種反應，更不能理解為單純的發燒會致人死亡，這是大錯特錯。
周介紹，大部分重症肺炎患者本身就有一定的基礎疾病或免疫力較低下，如老年人和兒童。同樣的病毒，同樣的病毒量，在一個正常成年人身上可能症狀較輕，甚至沒有症狀，但對於有基礎疾病或免疫力底下的人來說，這可能就是「導火線」。「發燒的時候大家都會難受，一旦燒退了之後又生龍活虎，這就沒大問題，但如果是39℃以上持續不退的高溫，同時伴有全身乏力、胸悶氣急、小便變少、暈厥等症狀，一定要及時就醫。 」