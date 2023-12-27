發燒到去世僅4天 知名財經媒體人羅琦終年36歲 曾在港交所任職

中國知名財經媒體人羅琦上周三（20日）於社交平台發布自己發燒的消息；未料僅相隔4天，其家人證實她因「突發性重症肺炎」於平安夜（24日）在江西去世，終年36歲。因正值盛年，從發現發燒到過世僅4天時間，大眾在為羅琦惋惜的同時也感震驚，在呼吸道疾病高發生率的當下，更是引發大量關注。 熱愛運動跳舞 身體一直很好 內媒報道，羅琦是資深財經記者，曾在第一財經工作，及後擔任新浪財經香港站站長，又曾在港交所任職，專注於環球上市服務。羅琦死前則在初創企業平台WHub及互聯網公司RSS3任職。

據了解，熱愛運動及跳舞的羅琦生前並沒甚麼大病痛，身體一直很好。她生前最後一則動態消息正是關於其生病的消息，她上周三(20日)下午曾於微信朋友圈發帖:「我的oura（智能戒指血氧偵測）提醒我，我竟然發燒了。」惟她病情卻在4天內急速惡化，最終由其母親透過女兒的微信發出訃告，「我們沉重地告知大家，愛女羅琦因突發重症肺炎，經全力搶救無效，在24日下午5點50分在萬載（江西省宜春市萬載縣）逝世。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識。親愛的女兒，希望你到了另一個世界會繼續快樂。家人以你為榮。母親率家人2023年12月24日。」