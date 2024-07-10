研究：中國百歲人瑞數量居全球第一　女性佔7成

隨著華人人口老化程度加深，百歲人瑞現象也引起學術界的關注。據《界面新聞》等多家內地媒體報導，近日，一項發表在中國國家一級人口學核心期刊《人口研究》上的論文指出，基於第7次全國人口普查數據，中國在2020年已經超越美國，成為全球百歲人瑞數量最多的國家。

該論文的作者為中國人民大學人口與健康學院教授杜鵬和博士生吳賜霖，研究指出中國已成為「長壽大國」。從絕對數量來看，中國全國百歲人瑞從2010年的約3.6萬人成長到2020年的約11.9萬人，成長了2.3倍。從比例來看，中國每10萬人中百歲人瑞數量從2010年的2.70人提高到2020年的8.43人。聯合國《世界人口展望2022》的中方案預測結果顯示，到2050年，中國百歲人瑞將接近50萬人，每10萬人中百歲人瑞數量將達到37.18人。

從性別來看，中國的百歲人瑞中女性佔多數，女性百歲人瑞數量是男性百歲老人數量的2.38倍。2020年，中國女性百歲人瑞為8.37萬人，佔70.4%，男性百歲人瑞為3.51萬人，佔29.6%，百歲人瑞性別比為42，相較於2010年的33有所上升。根據先前研究，女性的平均壽命一般高於男性，因此百歲人瑞這一極端高壽者的性別比極為失衡，女性百歲人瑞遠多於男性百歲人瑞。

研究指出，雖然內地已成為名副其實的「長壽大國」，但若以百歲老人占總人口比例而言，與美國、日本等已開發國家仍存在一定差距，距離成為「長壽強國」還有較大進步空間。