神舟十七號發射升空 成功對接太空站(更新)

【17:56更新】神舟十七號載人飛船成功與太空站天和核心艙對接，稍後與神舟十六號成員「太空會師」。 【11:32更新】神舟十七號載人飛船今晨11時14分順利在酒泉衛星發射中心升空，指揮中心及後稱成功入軌，發射任務圓滿成功。飛船約6.5小時後自動對接於太空站天和核心艙前向端口，形成三艙三船組合體。在軌駐留6個月期間，神舟十七號乘組將迎來天舟七號貨運飛船、神舟十八號載人飛船的來訪對接。

神舟十七號載人飛船今晨11時14分升空，3名航天員湯洪波、唐勝杰和江新林早上約8時半出席出征儀式，清晨6點多開始聚集人潮，除了酒泉衛星發射基地工作人員一早拉歡送紅布條站在路兩旁， 甘肅酒泉入冬後早晚溫差大，清晨大約只有零度，記者與媒體今天清晨4點半，從金塔縣出發，大約7時抵達酒泉衛星發射中心，沿路兩旁企滿身穿統一服飾的歡送人員，他們手持紅色祝賀布條。湯洪波、唐勝杰和江新林抵達發射中心出征儀式現場，現場觀眾均歡呼、大喊口號及唱歌。3名航天員表示狀態良好，之後向在場觀眾揮手，隨後登上專車出發前往發射場，為進艙作準備。