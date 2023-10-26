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2023-10-26 17:58:00

神舟十七號發射升空 成功對接太空站(更新)

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神舟十七升空(直播畫面)

神舟十七升空(直播畫面)

【17:56更新】神舟十七號載人飛船成功與太空站天和核心艙對接，稍後與神舟十六號成員「太空會師」。

【11:32更新】神舟十七號載人飛船今晨1114分順利在酒泉衛星發射中心升空，指揮中心及後稱成功入軌，發射任務圓滿成功。飛船約6.5小時後自動對接於太空站天和核心艙前向端口，形成三艙三船組合體。在軌駐留6個月期間，神舟十七號乘組將迎來天舟七號貨運飛船、神舟十八號載人飛船的來訪對接。

神舟十七號升空(直播畫面) 神舟十七號升空(直播畫面) 神舟十七號升空(直播畫面) 神舟十七號升空(直播畫面) 神舟十七號升空(直播畫面)
神舟十七號3名航天員出席出征儀式，酒泉清晨只有零度。(微博) 3名航天員向在場觀眾揮手。(微博) 3名航天員向在場觀眾揮手。(微博) 3名航天員向在場觀眾揮手。(微博) 神舟十七號 江新林 湯洪波 唐勝傑 神舟十七號三名航天員由湯洪波（中）擔任指令長、兩名成員分別是唐勝杰（右）、江新林（新華社） 神舟十七號航天員湯洪波擔任指令長（新華社） 神舟十七號航天員江新林（新華社） 神舟十七號航天員唐勝杰（新華社）

神舟十七號載人飛船今晨1114分升空，3名航天員湯洪波、唐勝杰和江新林早上約8時半出席出征儀式，清晨6點多開始聚集人潮，除了酒泉衛星發射基地工作人員一早拉歡送紅布條站在路兩旁，

甘肅酒泉入冬後早晚溫差大，清晨大約只有零度，記者與媒體今天清晨4點半，從金塔縣出發，大約7時抵達酒泉衛星發射中心，沿路兩旁企滿身穿統一服飾的歡送人員，他們手持紅色祝賀布條。湯洪波、唐勝杰和江新林抵達發射中心出征儀式現場，現場觀眾均歡呼、大喊口號及唱歌3名航天員表示狀態良好，之後向在場觀眾揮手，隨後登上專車出發前往發射場，為進艙作準備。

現場圍觀民眾5日前登記

每次神舟執行飛行任務，都會開放特殊觀看席，許多民眾都會提前5日登記名額，記者也看到小學生也來歡送太空人出征，他們在大人帶領之下，大約早上7時到現場，其餘民眾最早有6時許來搶排隊位置。

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