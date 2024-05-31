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2024-05-31 11:15:14

福建35歲男「咳斷」大腿骨　揭可樂當水飲致骨質密度如八旬翁

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福建35歲男「咳斷」大腿骨　揭可樂當水飲致骨質密度如八旬翁

福建福州一名年輕男子酷愛喝可樂，簡直是把飲料當水喝，日前在家中一陣用力猛咳，竟將大腿骨給「咳斷」了，經檢查其骨質密度如80歲老人，推測是可樂中磷酸影響鈣質攝取，導致嚴重骨質疏鬆。

伴有嚴重短縮和畸形

據《第一幫幫團》報道，35歲的葉先生近日在家中劇烈咳嗽後，大腿驟痛，行走困難。起初誤以為是普通的肌肉痙攣，但醫院骨科的診斷結果讓他十分震驚，大腿骨竟然斷裂成了兩截，還伴有嚴重的短縮和畸形，不僅可能導致無法正常行走，還可能面臨下肢殘疾風險，得迅速接受手術治療。

院方進一步為葉先生進行骨密度檢測，赫然發現其骨質密度竟然與80多歲的老人相仿，經問診後得知，葉先生長期習慣將可樂作為日常飲品。

葉先生用力一咳竟將大腿骨給咳斷了。（圖／翻攝微博「第一幫幫團」）

生成不易吸收的磷酸鈣

福建省第二人民醫院骨傷科主任董忠表示，大腿骨即股骨，通常極為堅固，青壯年男性除非遭受如車禍或高空跌落的重大外力打擊，否則很少會發生這樣的骨折。由於可樂中含有的磷酸成分能與食物中的鈣結合，生成不易吸收的磷酸鈣，從而影響鈣的正常攝取，長期以往導致了嚴重的骨質流失。

據悉骨質疏鬆症影響因素多樣，包括維生素D缺、長期煙酒習慣及激素使用等，甚至頻繁飲用可樂、濃茶和咖啡也被認為是風險因素之一。內地60歲以上人群中約有36%人口患有骨質疏鬆，其中80歲以上年齡段更是高達70%至80%。然現代生活方式的變化使得這一病症不再是老年人的專利。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

鐵質食物｜（am730製圖）

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