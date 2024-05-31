福建35歲男「咳斷」大腿骨 揭可樂當水飲致骨質密度如八旬翁

福建福州一名年輕男子酷愛喝可樂，簡直是把飲料當水喝，日前在家中一陣用力猛咳，竟將大腿骨給「咳斷」了，經檢查其骨質密度如80歲老人，推測是可樂中磷酸影響鈣質攝取，導致嚴重骨質疏鬆。

伴有嚴重短縮和畸形

據《第一幫幫團》報道，35歲的葉先生近日在家中劇烈咳嗽後，大腿驟痛，行走困難。起初誤以為是普通的肌肉痙攣，但醫院骨科的診斷結果讓他十分震驚，大腿骨竟然斷裂成了兩截，還伴有嚴重的短縮和畸形，不僅可能導致無法正常行走，還可能面臨下肢殘疾風險，得迅速接受手術治療。

院方進一步為葉先生進行骨密度檢測，赫然發現其骨質密度竟然與80多歲的老人相仿，經問診後得知，葉先生長期習慣將可樂作為日常飲品。