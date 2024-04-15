科研人員投靠CIA來港受訓 洩15萬份情報判死刑

國家安全部周日（14日）起公布多宗重大間諜案例。其中涉密科研單位人員黃宇，因在單位改革末位淘汰中被通知待崗，認為被排擠，在報復心理下主動投靠美國中央情報局(CIA)，並曾在香港、泰國接受間諜培訓，10年間出賣近15萬份機密情報並攫取巨額利益。其中絕密級國家秘密90項，機密級國家秘密292項，秘密級國家秘密1,674項。黃宇於2016年被執行死刑，官方批其為「可恥的叛國者」。
國安部公布案情，指某國間諜情報機關公開網站某日收到一段來自中國的投靠信息，同時還有一段短波密碼，迅速確認是中國軍隊使用的高級密碼，這名神秘的投靠者叫黃宇，是中國某涉密科研單位工作人員，影片直指該間諜機關為CIA。
覺得被領導排擠 決定洩密報復
黃宇因在單位改革末位淘汰中被通知待崗，覺得被領導排擠，決定以掌握的核心機密來報復。他以國家機密情報作「投名狀」，被外國間諜情報機關接納。在香港、曼谷接受外國間諜培訓的黃宇徹底淪陷，開始出賣自己在單位工作期間，非法留存的核心機密。他還欺騙在同一單位工作的妻子複印涉密材料，換取更多報酬。
售大量機密算法、源代碼
國家黨政機關、軍隊和金融、電信行業有關保密通信、信息安全的信息機密，10年間有近15萬份機密情報落入外方手中，對國家安全帶來嚴重危害。
國家安全機關依法對黃宇採取刑事強制措施。經查黃宇出賣的涉密文件材料，包括眾多保密通信設備系統的設計思路、技術參數、秘密算法、源程序、源代碼等核心機密，「數量巨大，令人震驚」，他於2016年5月被執行死刑。
黃宇間諜案告破後，他原來就職的單位有29人受到不同程度的處分，黃宇的妻子、姐夫也因過失洩露國家機密罪，被分別判處五年、三年有期徒刑。