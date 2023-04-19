第4年赤字預算 澳門政府：停派8000元消費卡

澳門經濟財政司長李偉農昨回應議員質詢指，現時沒有條件再派發8,000元消費卡。他解釋，今年澳門踏入第4年赤字預算，動用近2,000億澳門元儲備，當局需要審時度勢，適時調整預案。

港府周日起向港人派發首輪3,000元消費券之際，一海之隔的澳門昨日卻宣布，停止向居民及發放俗稱「消費卡」的生活補助，最近一次為去年10月28日派發的8,000元，惟承諾維持現金分享計劃。

續發放現金分享

李又表示，今年繼續發放現金分享，強調政府並非「孤寒」。而今年的教育、長者、稅務優惠以至其他福利，今年預算開支為237億澳門元，亦是按2019年標準，認為現時社會保障體系可起作用，保障有需要的居民。至於部分開支是因應過去3年新冠疫情作出的臨時措施，李重申臨時措施不可能一直延續下去。

至於當地早前推出的「第二個100億」經濟援助措施餘下40億元，李偉農指，該筆款項為年度預算，若情況好轉便會回收庫房，預留應對2023、2024年的變化。

澳門於2020年推出消費補貼計劃，向澳門居民派發3,000元電子消費券，同年第二期再發放5,000元；2021年再公布「電子消費優惠計劃」優化方案，所有澳門居民獲發5,000元啟動金及3,000元立減額，去年再發放5,000元啟動金及3,000元立減額。澳門隨後又再發放生活補貼，金額為8,000元，每日使用上限為300元，有效期至今年6月30日。而現金分享計劃，自2019年以來，永久性居民金額維持1萬元。