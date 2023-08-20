糖尿病｜內地21歲女「食極唔肥」自認幸運兒　發病險死先知大件事（附7大降血糖食物推介）

記者鄒慈芸／綜合報道 內地一名21歲女大生非常愛吃甜食，但是體重卻不斷下降，正當她開心以為自己是「天選之人」時，身體開始出現多處不適，就醫檢查後，被診斷出患上了第二型糖尿病，才讓她變得「吃不胖」。 張姓女大生表示，自己本來就愛吃甜的，上大學後對飲食更是毫無節制，奶茶、水果來者不拒，從今年年初開始，她發現自己的體重不斷下降，短短幾個月從原本的85公斤，瘦到了70公斤，當時她也沒多想，還洋洋得意地覺得自己是「天選之人」。

85公斤瘦到了70公斤 不過就在前陣子，張姓女大生一個人在家吃完了半個西瓜後，突然感受到腹部傳來劇烈疼痛，還出現了噁心嘔吐的症狀，休息一段時間後仍未緩解，才被家人送到醫院急診。 到院後一查，發現她的血糖飆升到397.1mg/dl，是正常人飯後血糖80~140mg/dl的3到5倍之多，還出現了糖尿病的嚴重併發症酮症酸中毒，未及時治療可能會致命。

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水果代正餐可致糖尿病 在當地醫院治療3天候，女大生又轉院到寧波市第二醫院內分泌代謝科住院治療，最後經過5天，病情才逐漸好轉。 醫生表示，每年夏季都會出現許多年輕的糖尿病患者，因為他們喜歡在夏天靠吃水果、喝飲料來度過炎熱的天氣，但是如果食用過度，把水果取代正餐，就可能導致糖尿病的發生。 在出院後，女大生對於自己的天真懊悔不已，再也不覺得自己是「越吃越瘦」的幸運兒了。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章