結婚消費券興起 廣州一地初婚最高可領8萬

近日，浙江寧波市民政部門向當地登記結婚的新人每對發放1,000元人民幣（約1,091港元）結婚消費券，此舉被視為改善生育支持政策、促進「甜蜜經濟」升溫的嘗試。目前已有多地陸續推出類似措施，金額從800元至1500元人民幣不等，部分地區甚至提供高達20萬元人民幣（約21.8萬港元）的婚育補貼。
寧波向新婚人士發放1000元
寧波市民政局表示，發放對象為今年10月28日至12月31日在當地登記結婚的新人（補領除外），每對可獲得8張「滿500元減125元」人民幣消費券，總值1000元人民幣，名額有限，先登記先得。浙江其他地區也紛紛跟進。
除了消費券，部分地區還提供現金獎勵。山西省呂梁市自2025年1月1日起，對在當地登記結婚且女方年齡在35歲及以下的初婚夫婦，給予1500元人民幣（約1,636港元）獎勵，以現金紅包形式發放。廣州市白雲區龍歸街南嶺村、廣東省東莞市橫瀝鎮新四黃塘村等地也推出獎勵措施。
廣州南嶺村 初婚兼生育最高可領取20萬
其中，廣州市龍歸街南嶺村的政策最為慷慨。若初婚夫妻雙方符合條件最高可領8萬元人民幣（約8.7萬港元）、生育最高12萬元人民幣（約13.1萬港元），合計20萬元人民幣（約21.8萬港元）。
有媒體評論指出，雖然1000元人民幣消費券對於結婚支出幫助有限，但結婚消費券與育兒補貼等政策形成良性互動，或有助於構建生育友好型社會。
近年來，「甜蜜經濟」在全國多地蓬勃發展，從婚紗攝影到婚禮策劃和蜜月旅行，部分城市探索「婚姻+產業+文旅」發展新模式，拓展消費市場深度與廣度。結婚消費券不僅能拉動市場消費，也能減輕新人籌備婚禮的經濟負擔，同時幫助商家拓展市場份額。
