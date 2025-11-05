結婚消費券興起 廣州一地初婚最高可領8萬。（示意圖／unsplash）

近日，浙江寧波市民政部門向當地登記結婚的新人每對發放1,000元人民幣（約1,091港元）結婚消費券，此舉被視為改善生育支持政策、促進「甜蜜經濟」升溫的嘗試。目前已有多地陸續推出類似措施，金額從800元至1500元人民幣不等，部分地區甚至提供高達20萬元人民幣（約21.8萬港元）的婚育補貼。

寧波向新婚人士發放1000元

寧波市民政局表示，發放對象為今年10月28日至12月31日在當地登記結婚的新人（補領除外），每對可獲得8張「滿500元減125元」人民幣消費券，總值1000元人民幣，名額有限，先登記先得。浙江其他地區也紛紛跟進。