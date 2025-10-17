結婚｜農村部訂立禮金標準 避免男女家衝突

近年內地農村「天價禮金」問題時有糾紛，甚至演變為男家和女家衝突。農業農村部副部長江文勝10月16日表示，將細化宣導性標準，對農村禮金金額、限額以及農村宴席可辦理的類別、桌數、菜品費用等提出宣導性標準，讓農民辦理婚喪喜慶有據可依。 近5年禮金糾紛案件增12% 近年農村高價禮金與婚喪喜慶「大操大辦」的不良風氣，經常引起網路爭論。據最高法院公布數據顯示，近五年僅是禮金糾紛案件數量年均增長12%，甚至有關糾紛更將婚姻問題推向刑事衝突邊緣。各有關部門自2019年開始，針對相關問題在農村開始推動移風易俗專項治理方案。

助鄉村更加文明 減羊群心態 國新辦就文明鄉風建設以及舉辦中國文明鄉風大會有關情況舉行新聞發布會。農業農村部副部長江文勝表示，移風易俗讓鄉村的紅白喜事更加文明、節儉，羊群心態和經濟負擔也大幅減輕，移風易俗關係千萬農民切身利益，是推進鄉村全面振興的緊迫任務。 江文勝指出，下一步移風易俗重點，將細化宣導性標準，指導各地修訂村規民約，鼓勵在尊重農民意願基礎上，對農村禮金金額以及農村宴席可辦理的類別、桌數、菜品費用等提出宣導性標準，讓農民群眾辦理婚喪喜慶有據可依。 此外，也鼓勵各地制定具歷史文化內涵、簡約時尚的新禮俗和「宴席菜單」，依據鄉村既有綜合性服務措施辦理婚喪喜慶；鼓勵各地因地制宜明確婚喪用品和服務指導價目表，加強對傳播「大操大辦」等背離公序良俗的廣告行為監管，嚴厲打擊農村低俗表演活動等違法違規行為。