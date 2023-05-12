網上熱話｜喜宴未開席餸菜已清空　大媽打包團惹網民怒轟(有片)

出席宴會遇到吃不完的食物，不少人會將剩菜打包避免浪費。不過，微博近日流傳一段影片，事緣一名男子到江西參加婚宴，詎料剛埋位，就有ㄧ群大媽拿出膠袋，空群將檯上一碟碟菜餚打包，令男子十分無言，無奈說最後吃不飽，只好買杯麵回家吃。

網民：不是風俗是人品的問題

男子表示，看到桌上豐富的菜色被大媽們瞬間掃光，頓時沒了好心情，只好餓著肚子離開，買泡麵回家吃。男子感到十分困惑，指因為在老家參加喜宴時沒有這種情況，不太懂是不是當地的風俗所致。

影片傳出後，不少網民都表示前所未見，認為這行為很「丟臉」，有網民指「通常都是吃完再打包吧」，亦有人回應男子「跟風俗没有關係，看人」、「不是風俗是人品的問題」，更有人說「如果主人家慣著這種人，下次宴席我也不會再去了」。