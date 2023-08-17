網上熱話｜敦煌月牙泉遊客跌手機「幾秒就被沙淹沒」 每年挖出過百部

中國甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區，在旅遊旺季每天可接待2-3萬遊客，騎駱駝、滑沙都是必打卡熱點。不過遊客不小心跌手機就會被沙「吞掉」，當地派出所人士每年在沙漠中挖出上過百部手提電話，讓網友忍不住調侃「在沙漠裡挖呀挖」。

報導指甘肅鳴沙山月牙泉景區有幾十平方公里，都是沙漠沙山，遊客們爬上爬落容易跌手機，加上沙子流動性強，手機跌下去「幾秒鐘就被淹沒了」，一般人是找不到的。

另外，手機丟失數量還分淡旺季，旺季是7月至10月，大概會有幾百部，淡季遊客不多，遺失手機的事件就會大幅下降。與此同時，景區24小時營業，所以半夜也會出現遺失手機等情況，找回概率大概在1/3到1/4之間。

員警爬在沙丘上尋找手機的相關影片，在網路引發熱烈討論，有人調侃「別人都是在小小的大大的花園裡挖呀挖，蜀黍是在浩瀚的沙漠裡挖呀挖」，還有人做起詩來「大漠孤煙直，長河落日圓，披沙而斬棘，輕取手機還」，不過，也有不少網友認為「是浪費警力」、「應該一人買一個袋子把手機裝著掛脖子上」。

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