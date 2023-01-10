網上熱話｜24歲Cosplay網紅依川川病逝 曾透露「羊了」「咳的肺都要出來」

擁有約50萬粉絲、有「最美《原神》Coser」之稱的內地Cosplay界網紅「依川川」，因病在北京離世，終年24歲。依川川病逝的消息在多個社交平台引起熱議，相關話題更登上微博熱搜第一。大批網民在依川川社交平台帳號下哀悼，「太突然了，接受不了」、「才24啊……多好的年纪」，又在相關媒體報道下留言稱，「因病？就是新冠併發症」、「新冠這兩個字燙嘴嗎？」、「很遺憾用這種方式認識你，天堂沒有病魔，你會永遠美麗」。

知情人士指依川川「復陽」

依川川是一位喜愛玩網絡遊戲《原神》的Coser，並因「神還原」《原神》角色「珊瑚宮心海」，而被稱為「最美《原神》Coser」。依川川曾在上月16日在回應友人微博時表示「我躺了」，18日再發文稱「咳的肺都要出來了」，並指「羊(陽)了好幾天了，退燒了，就喉嚨痛咳嗽」。當時有網民問依川川「有止咳藥嗎？」，依川川回應「藥店都關了」。至昨日，依川川微博發出訃告，指依川川已於上月28日因病在北京身故，告別儀式已在北京舉行，骨灰將送回故土廣州安葬。

有網民留言稱，「上個月你還和我說你復陽了，我不信啊好難受，怎麼會這樣子」、「有人說，是從廣州去北京找男朋友的，北京的毒株比較厲害，然後二次感染」。還有網民感慨，「北京的醫療資源那麼好，說明這個病是真的厲害」、「真可怕，陽康的我還在不停的咳嗽」。

網民：轉陰別當自己好了

有網民就指出，「專家不是說二次感染會症狀很輕嗎？專家說話能不能實事求是」、「很多真的是轉陰後才出的毛病。轉陰別當自己好了，有些就以為陽這階段才是病情期間。轉陰只是沒傳染性不代表你康復了。有些轉陰後覺得自己好了一不注意結果加重了。轉陰後一個月內別當自己是康復的人」。