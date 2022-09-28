網上熱話｜9歲女亂過馬路被罰款 家長怒罵「有這必要嗎？」

警察向不遵守交通規則的人開告票，錯了嗎？台灣新北市一名家長在Facebook專頁「爆怨公社」抱怨，9歲的女兒周二因為沒有按交通燈指示過馬路，被警察開出罰款告票，「一個小女生被嚇到回家一直哭，好像犯了大錯，政府真的有缺錢缺成這樣嗎？」並質疑「真的有這必要嗎？不能以勸導的方式嗎？」

網民批「恐龍家長」：做錯還敢貼文

然而，這位家長「取暖」失敗。網民紛紛批評，「三寶(註：馬路三寶，對道路安全最有威脅的女人、老人、老女人)就是這樣傳承的」、「又是恐龍家長心態，如果勸導有用的話就不會有太多的事故發生了」、「視錢比小孩命還重要」、「做錯還敢貼文，真的很想被噴滿臉」、「千錯萬錯，都不會是我家小孩子的錯，小孩子不能開單，那開給監護人可以吧」、「繳紅單不願意，不要到時收白包」。

網民：帶著小孩去繳罰單才是正確的

還有網民表示，「罰單跟生命我選罰單」，又認為「那就教好(女兒)啊」、「教育小孩子，讓小孩子知道對錯，也讓小孩子承擔責任」、「機會教育！！帶著小孩去繳罰單才是正確的」，而且「嚴格執法，才能收到警惕效果」、「如果你女兒真的嚇到，那表示開罰真的有用阿」、「開單只是希望悲劇不要發生，要你好好教育而已」。

在台灣，根據《道路交通管理處罰條例》第78條1項，行人在道路上有下列情形之一者，處新台幣500元罰鍰：

一、不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮。

二、不在劃設之人行道通行，或無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行。

三、不依規定，擅自穿越車道。

四、於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。