網紅「老爸」買機票疑遇騙案　平台願賠錢要求影片下架

網紅「我是老爸，我不要當爸！」日前透過第三方平台購買機票，省下了2,000新台幣（約507港元），怎料在登機時遭到地勤人員攔下，說該網站為詐騙網站，之後老爸將事件PO到社交平台。該網站看見後承諾會退費，但同時要求老爸下架影片，引起熱議。 「老爸」在Facebook上載影片指出，兩周前他在Skyscanner比價網站搜尋從西雅圖飛往德州的機票，發現「iwoFly」的價格比官網還要便宜約2,000新台幣，便選擇在「iwoFly」購買機票。

「老爸」指出，他確實有收到「iwoFly」寄來的訂購紀錄，也有用訂位代號到航空公司官網查詢，當天到機場報到、托運行李到列印登機證都沒問題，但卻在登機口被地勤人員攔下，告知該網站為詐騙網站。 懷疑信用卡資料被流出 「老爸」提到，這類的網站就是取得買家信用卡資料，然後再用別人的信用卡幫你買機票，他認為邏輯真的超級奇怪，讓他不自覺聯想與懷疑，自己的信用卡資料是不是洩漏了，成為下一個買票人的風險。