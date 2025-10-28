網紅「老爸」買機票疑遇騙案　平台願賠錢要求影片下架

網紅「我是老爸，我不要當爸！」日前透過第三方平台購買機票，省下了2,000新台幣（約507港元），怎料在登機時遭到地勤人員攔下，說該網站為詐騙網站，之後老爸將事件PO到社交平台。該網站看見後承諾會退費，但同時要求老爸下架影片，引起熱議。
「老爸」在Facebook上載影片指出，兩周前他在Skyscanner比價網站搜尋從西雅圖飛往德州的機票，發現「iwoFly」的價格比官網還要便宜約2,000新台幣，便選擇在「iwoFly」購買機票。
「老爸」指出，他確實有收到「iwoFly」寄來的訂購紀錄，也有用訂位代號到航空公司官網查詢，當天到機場報到、托運行李到列印登機證都沒問題，但卻在登機口被地勤人員攔下，告知該網站為詐騙網站。
懷疑信用卡資料被流出
「老爸」提到，這類的網站就是取得買家信用卡資料，然後再用別人的信用卡幫你買機票，他認為邏輯真的超級奇怪，讓他不自覺聯想與懷疑，自己的信用卡資料是不是洩漏了，成為下一個買票人的風險。
「老爸」也透露，事件公開後「iwofly」看到影片有寫信給他，說要退款，再補償我其他的損失，不過卻希望他能下架影片，讓老爸猶豫，詢問網民意見「你覺得這樣算詐騙嗎？+1 是詐騙+2 會退款就不是」。
對此，許多網民留言表示「+1支持影片不下架，但錢還是得退」、「不是所有人都能得到退款。拿退款當藉口，實則是封口費」、「只能說真的很可惡耶，欺負人！這公司要讓他消失」、「退款但不下架 如果下架可能又會有更多受害者」、「當然是詐騙，遇到網紅公眾人物有聲量才退款，一般老百姓只能當韭菜自認倒霉？」。
