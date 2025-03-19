緬甸詐騙園區｜外賣員誤信人工高往雲南任陪酒師 獲救後驚訝園區與監獄差不多

高薪徵才恐有詐！內地一名年輕外賣員於2023年，在網友的介紹下，跟著4個同伴前往雲南，準備到KTV當「高薪男模特兒」。豈料竟被賣到緬甸詐騙園區，獲救返回內地後還要坐監。 因翻牆而被邀請當陪酒師 根據《上海電視台》法治節目「案件聚焦」， 冼某自述，他 不愛讀書，家裡條件不好，父母也管不了他，因此自己讀到初中一年級就輟學。為了生活，曾做過送外賣工作，但他覺得當外賣員太累，早就不想做了。 直到2023年 某天，冼男「翻牆」聊天時，有網友聯繫他，問他要不要到雲南「陪酒」，聲稱工作輕鬆，還有萬元人民幣月薪。介紹人還提供機票，讓冼男相當心動。

冼男說，其實在前2年自己有個哥哥也被騙到緬甸工作，從此音訊全無。有前車之鑑的情況下，他卻仍未能抵抗高薪誘惑。怎料，飛機抵達昆明後，5人 被帶上車，翻山越嶺到邊境，並被帶進一間小屋。 對方宣稱第2天安排工作，但是他們在半夜就被叫醒，帶到一座山上。這時突然出現幾個持槍的人，押著他們一路前行。 之後，冼男一行人就被賣到了緬甸木姐的詐騙園區。在園區內，有專人對他們進行一對一培訓，做不好就沒飯吃，被打和電擊也是常見的事。 被分配多部手機 負責發布帖子 冼男在園區被分配10幾部手機，每部各有ID人設，有喜歡美食、熱愛旅遊的，他就要到抖音上找各地美食照，發布在人設為美食家的小紅書帳號。亦或是到小紅書找風景照，發布在人設為攝影愛好者的微博帳號。再上微博找各種奢侈品照，發布在人設為上流人士的抖音帳號。

由於許多平台都加大反詐監控，一不小心帳號就會被判定為風險帳號，可能會被限流或封號，一旦如此，冼男就會被毒打。他不敢反抗，只能嚴格遵守園區紀律，不打電話，不交頭接耳，時間到了就睡覺，按時起床，忍無可忍了就找個角落偷偷哭。 園區主動送到邊境 隨著當局增加打擊電子詐騙，冼男所在的園區頂不住壓力，主動將他們送到邊境。然而經審判，冼男因涉詐騙罪和偷越邊境罪，獲刑2年3個月。報道稱，冼男發現監獄與園區環境很相似，高牆、電網，不能玩手機，作息規律。唯一值得慶幸的是，他再也不用提心吊膽。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章