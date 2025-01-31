緬甸詐騙園區｜楊澤琪自爆捱打被拔指甲　受騙與高薪無關

遭遇堪稱「翻版王星」的內地模特兒楊澤琪，從緬甸詐騙園區獲救返國後，近日曝光當時遭遇，他表示，在詐騙園區挨了不少打，大拇指指甲脫落就是反抗時挨打造成，而他與王星不僅在同一個詐騙園區，甚至在同一個辦公室。

只多出200元人民幣

《網易》報道，楊澤琪表示，他並非被「高薪」誘騙，因為對方邀請他去工作，給他提供的薪資，就比內地高200元人民幣（約217港元）左右，讓他完全不疑有他，信以為真。

楊澤琪透露，他被騙到緬甸妙瓦底後，捱了不少打，大拇指指甲沒了，就是因為在反抗時被打導致的。他無奈地說，後來他也老實了，盡可能避免皮肉之苦，他在裏面待了20多天，這期間一直有新人過來，王星就是其中一個，他更自曝兩人不僅在一個園區，「還在一個辦公室裏」。