羅浮宮被盜珠寶「綠頸鍊」同款！內地電商火速上架最平16人民幣

電商平台驚現「羅浮宮被盜珠寶同款」商品，最平16人民幣。（揚子晚報）

據《揚子晚報》報道，法國羅浮宮日前發生搶劫案，8件珍貴珠寶遭竊。其中拿破崙三世的妻子歐仁妮皇后（French Empress Eugenie）的鑽石蝴蝶結胸針因造型別緻引發網友熱烈討論，內地電商平台竟已火速上架該胸針同款，售價介於1,000元至3,000元人民幣（約1,091港元至3,273港元）不等。

鑽石蝴蝶結胸針「同款」最貴3000人民幣

這枚於1855年設計製作的胸針，鑲嵌有2,438顆明亮式切割鑽石，整體呈蝴蝶結造型，璀璨奢華。商家推出的復刻版以水鑽為主要材質，沿襲基本造型，並標示為預售款，承諾15天內發貨。該胸針歷史悠久，曾於1887年拍賣會上以4萬2000法郎售予珠寶商施萊辛格，隨後轉賣給阿斯特夫人，被阿斯特家族收藏百年，直到2008年在佳士得拍賣會現身後被羅浮宮購入。