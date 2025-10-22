羅浮宮被盜珠寶「綠頸鍊」同款！內地電商火速上架最平16人民幣

據《揚子晚報》報道，法國羅浮宮日前發生搶劫案，8件珍貴珠寶遭竊。其中拿破崙三世的妻子歐仁妮皇后（French Empress Eugenie）的鑽石蝴蝶結胸針因造型別緻引發網友熱烈討論，內地電商平台竟已火速上架該胸針同款，售價介於1,000元至3,000元人民幣（約1,091港元至3,273港元）不等。
鑽石蝴蝶結胸針「同款」最貴3000人民幣
這枚於1855年設計製作的胸針，鑲嵌有2,438顆明亮式切割鑽石，整體呈蝴蝶結造型，璀璨奢華。商家推出的復刻版以水鑽為主要材質，沿襲基本造型，並標示為預售款，承諾15天內發貨。該胸針歷史悠久，曾於1887年拍賣會上以4萬2000法郎售予珠寶商施萊辛格，隨後轉賣給阿斯特夫人，被阿斯特家族收藏百年，直到2008年在佳士得拍賣會現身後被羅浮宮購入。
失竊清單中，瑪麗路易絲皇后的祖母綠頸鍊同款也現身電商平台，售價僅16元人民幣（約17.5港元），同樣為預售商品，預計11月發貨。這套祖母綠珠寶見證了拿破崙一世的政治聯姻，1810年拿破崙迎娶奧地利公主瑪麗路易絲（Maria Luise）時，尼鐸珠寶行為婚禮特製這套奢華珠寶作為禮物。
網民︰這就是中國速度
相關消息，引發網友熱議，忍不住調侃「這就是中國速度」、「出手就是快」、「有沒有可能羅浮宮裡的本來就是淘寶款」、「電商絕對掌握了流量密碼」、「你就說咱中國人聰明不？啥都能給你做出來」。
該竊盜案發生於10月19日上午9時30分左右，4名蒙面歹徒來到羅浮宮外，分工合作操作升降裝置，從建築物外部爬梯入展廳，期間還用角磨機威脅博物館保安。4名疑犯目前仍在逃。警方初步認定這是有組織犯罪，羅浮宮因此於10月19日臨時關閉。
