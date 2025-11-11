羊駝於寵物店失溫致死！員工疑因人工低鬧情緒惹禍

山東濟南的李女士於11月8日發文控訴，指她將一隻羊駝送往寵物店洗澡，店員因未將羊駝毛髮完全吹乾，導致羊駝凍了一整晚後失溫死亡。相關消息在網上引起熱議。

據《深港在線》報道，李女士表示，羊駝表面的毛髮看似乾了，但內層毛髮仍是濕的。這隻羊駝因護理不當受凍了一整晚，次日清晨已虛弱得無法站立，經獸醫全力搶救，最終仍不幸死亡。據李女士回憶，此前寵物店負責洗護工作的員工曾向她流露不滿情緒，抱怨自己辛苦清洗7隻動物，老闆卻只給200元人民幣（約218港元）人工，還希望李女士能直接將錢給他，讓他可以賺取更多報酬。李女士表示，她深知此舉不合規定，堅持將款項轉給寵物店。