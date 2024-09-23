美商務部據報將提出禁止聯網或自動駕駛汽車使用中國軟硬件

路透社引述消息人士報道，美國商務部基於國家安全考慮，預計將於當地周一提出建議，禁止在美國道路上行駛的聯網汽車和自動駕駛汽車使用中國的軟硬件。商務部計劃在敲定前，諮詢公眾30天。
計劃軟件禁令對2027年車型生效
報道說，擬議的規定，將禁止進口和銷售配備關鍵通訊或自動駕駛系統軟硬件的中國汽車。商務部計劃提出，軟件禁令對2027年車型生效，硬件禁令對2029年1月或2030年車型生效。有關禁令將包括具有特定藍牙、衛星和無線功能的車輛，以及可在沒有駕駛者下運作的高度自動化車輛。
網上熱話｜內地女坐國泰調椅背遭港夫婦罵「大陸女」 國泰：兩人不得再搭集團航班 (有片)
路透社形容，此舉是美國對中國汽車、軟件和零部件持續限制的重大升級。拜登政府早前宣布對中國進口產品大幅提高關稅，包括對電動車徵收100%關稅，以及對電動車電池和關鍵礦物開徵新關稅。
消息人士還表示，這些禁令將延伸至包括俄羅斯在內的美國其他外國對手。
國泰調椅背風波｜內地女盼不影響兩地團結 金小姐：未來還會來香港玩
中國外交部早前敦促美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，停止泛化國家安全概念，停止歧視打壓中國企業，切實維護開放、公平、非歧視的營商環境。
原文刊登於 香港電台