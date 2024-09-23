美商務部據報將提出禁止聯網或自動駕駛汽車使用中國軟硬件

美國商務部計劃，禁止進口和銷售配備關鍵通訊或自動駕駛系統軟硬件的中國汽車。（路透社資料圖片）

路透社引述消息人士報道，美國商務部基於國家安全考慮，預計將於當地周一提出建議，禁止在美國道路上行駛的聯網汽車和自動駕駛汽車使用中國的軟硬件。商務部計劃在敲定前，諮詢公眾30天。

計劃軟件禁令對2027年車型生效

報道說，擬議的規定，將禁止進口和銷售配備關鍵通訊或自動駕駛系統軟硬件的中國汽車。商務部計劃提出，軟件禁令對2027年車型生效，硬件禁令對2029年1月或2030年車型生效。有關禁令將包括具有特定藍牙、衛星和無線功能的車輛，以及可在沒有駕駛者下運作的高度自動化車輛。