習近平今日國事訪問越南　指中越要深化同周邊國家合作

國家主席習近平今日展開東南亞之行，首站訪問越南兩日，之後會轉至馬來西亞及柬埔寨。他在越南《人民報》發表題為《志同道合攜手前行 繼往開來續寫新篇》的署名文章，指出中越要深化戰略互信及密切多邊協作，促進亞洲繁榮。

習近平指，中國和越南是社會主義友好鄰邦，擁有共同理想信念和廣泛戰略利益。世界進入新的動盪變革期，面對單邊主義、保護主義抬頭，中國始終視越南為周邊外交優先方向，提出中越要深化戰略互信，推動兩國社會主義事業行穩致遠。同時要深化發展戰略對接，落實好兩國政府關於共建一帶一路及兩廊一圈框架對接合作規劃，打造更多經濟、技術合作平台。兩國亦要密切多邊協作，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。促進亞洲繁榮振興。他強調貿易戰、關稅戰無贏家，保護主義無出路，要堅定維護多邊貿易體制、維護全球產業與供應鏈穩定、維護開放合作的國際環境，亦要加強在東亞合作、瀾湄合作等機制內協調配合，為變亂交織的世界注入更多穩定性與正能量。