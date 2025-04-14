習近平今日國事訪問越南　指中越要深化同周邊國家合作

國家主席習近平今日展開東南亞之行，首站訪問越南兩日，之後會轉至馬來西亞及柬埔寨。他在越南《人民報》發表題為《志同道合攜手前行 繼往開來續寫新篇》的署名文章，指出中越要深化戰略互信及密切多邊協作，促進亞洲繁榮。
習近平指，中國和越南是社會主義友好鄰邦，擁有共同理想信念和廣泛戰略利益。世界進入新的動盪變革期，面對單邊主義、保護主義抬頭，中國始終視越南為周邊外交優先方向，提出中越要深化戰略互信，推動兩國社會主義事業行穩致遠。同時要深化發展戰略對接，落實好兩國政府關於共建一帶一路及兩廊一圈框架對接合作規劃，打造更多經濟、技術合作平台。兩國亦要密切多邊協作，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。促進亞洲繁榮振興。他強調貿易戰、關稅戰無贏家，保護主義無出路，要堅定維護多邊貿易體制、維護全球產業與供應鏈穩定、維護開放合作的國際環境，亦要加強在東亞合作、瀾湄合作等機制內協調配合，為變亂交織的世界注入更多穩定性與正能量。
越南副總理兼外長料雙方將簽署多個領域合作文件
越南副總理兼外長裴青山在習近平訪問前夕接受《新華社》專訪，他形容，習近平此行具有戰略意義，將在當前地區和國際局勢複雜難料的情況下為雙方關係健康穩定發展指明方向。雙方還將確認開展各領域合作的方向和重心，在越南有需求、中國有優勢的領域打造高水平合作亮點，例如鐵路、農產品貿易、科技等。預計習近平訪問期間，雙方將簽署涵蓋多個領域的合作文件。