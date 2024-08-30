胖父為捐肝救愛女 戒肉食青瓜3個月減17公斤(有片)

內地一名7歲女童患上肝硬化，要換肝才有望生存，其本來患脂肪肝的爸爸為了救愛女努力減肥，3個月勤運動節食戒，由92.5公斤減至75.5公斤，減去17公斤，最終如願以償捐肝，割了五分之一肝臟予女兒，手術非常成功。爸爸表示「女兒還小，我願意做一切事情來救我女兒的生命」。女兒除了感激之餘，更表示心痛爸爸。

內媒報道來自河南南陽的詹先生和妻子育有兩女，在農村經營小餐廳，但今年農曆新年前其7歲的大女兒突然吐血，大便也完全是黑色，檢查後發現患肝硬化，需換肝續命。詹先生希望能夠捐肝救女兒，雖然二人配對成功，但他身高1.72米，體重卻達到92.5公斤，還有脂肪肝問題，若要捐肝就必須減肥，改善肝臟健康。

每天快走路兩小時

為了拯救女兒，逼使他下決心減肥，每天快走路兩小時，一日三餐減量，戒掉主食肉類，有時只吃青瓜等蔬菜。妻子透露，丈夫「原來每餐米飯就得吃一大碗，現在幾乎不怎麼吃米飯了」，而且都以吃蔬菜為主，有湯的話就只喝湯不吃饅頭，主食的份量少之有少。詹先生努力控制飲食和堅持運動獲得成果，半年由92.5公斤減至75.5公斤，減去17公斤，「脂肪肝及大肚子沒有了，臉和腿也都瘦下來，終於達標」。

肝臟移植手術在周一（26日）進行，詹先生割了五分之一的肝臟給女兒，手術非常成功，如果一切順利，女兒留院待兩星期就可以出院，雖然她之後需要長期服用抗排斥藥，但對正常生活不會有影響。對於捐肝後對詹先生身體的影響，醫生解釋，詹先生只捐出大概五分之一的肝臟，由於肝臟細胞具有再生能力，留在體內的肝臟會逐步變大，直到恢復到原來的大小，不會影響正常生活。