自責「缺席女兒成人禮」惹抨擊 鄭州社區書記大叫「我錯了嗎？」強調講稿經審核

河南鄭州中原區桐柏路街道平安街社區書記劉紅英，日前在疫情記者會中哽咽自責因投入防疫工作而「缺席了女兒18歲成人禮」，惹來眾多網民反感、批評。官媒《人民日報》海外版旗下「俠客島」亦直言，劉紅英這種「人情味」加得畫蛇添足，在鄭州防疫吃緊之時，民眾想聽的是工作人員對疫情有掌握、物資有儲備、問題有辦法、反饋有渠道等，舉出具體數字、案例，而不是過度抒情、「倒苦水」，「打悲情牌」，強調「希望全國幹實事的社區書記還是越多越好」。

沒想到內地社交平台昨日再流傳一條短片，顯示劉紅英在社區服務中心門外拿著大聲公，大喊「我沒做錯甚麼！……我怎麼了？都是為人父母，我錯了嗎？再說我的稿子都是他們審核過的，不是我一個人想說甚麼就說甚麼的！大家理解一下」，周邊一班相信是社區幹部的人，隨即大力拍手支持。

網民：本來有點理解她 瞬間無比反感

劉紅英的言論再次掀起網民熱議。有網民認為，「我覺得吧，這時候沉默是最好的。像這樣拿著一個大喇叭在喊就讓人很反感」、「本來有點理解她，畢竟疫情期間都不容易，鬧這一出，瞬間覺得無比的反感」、「意識不到自身的問題是最可怕的」、「我也覺得有點太矯情了，成人禮不參加能怎麼樣，就算不辦成人禮又能怎麼樣，這輩子見不上了還是咋滴了，孰輕孰重都分不清，這點事還要拿出來說」、「為人父母錯過女兒的成人禮是一種遺憾我可以理解，但你既然選擇了體制內你就已經不是普通民眾了，吃國家飯就要優先考慮的是大家而不是小家」。