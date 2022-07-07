茅台雪糕炒至250人仔一杯 網民：都是智商稅

國產高級雪糕「鍾薛高」的「不融化」風波暫告一段落，又有國產貴價雪糕成為話題。貴州茅台與蒙牛合作的「茅台雪糕」最近被炒上250元(人民幣，下同)一杯，比官方售價高出3倍。內地網民紛紛表示，「冰淇淋也炒作起來了，真把人當二百五(傻仔)了」、「誰花250買回去也跟二百五沒兩樣了，都是智商稅」、「起碼茅台不騙窮人」。
賣家：排隊、乾冰、保溫袋全部都係錢
內地「紅星新聞」報道，茅台雪糕官方售價為每杯59至66元，但淘寶、京東等網購平台都有賣家以平均每杯120元甚至250元出售，理由是「物流太貴」，例如乾冰一斤4元、速遞箱每個3元、保溫袋每個2元、代購請人排隊費用每杯10元、順豐速遞費18元起步等。至於貨源，報道引述多名賣家指，主要是接單後到茅台雪糕門市購買，再寄給客人，從中賺取差價，另有賣家聲稱是從河南焦作蒙牛乳業取貨。
賣家：要買茅台雪糕 而家都未必有貨
大部分賣家還聲稱，即使要買，現時都未必有貨，「貨源本來就很緊張，而且訂單也比較多」，落單後一般要等72小時，而客人主要是想嘗鮮但又難以在市面買到貨的人。
深圳等地本周六有茅台雪糕門市開業
據報目前只有貴州貴陽、陝西西安、江蘇南京有茅台雪糕門市，而湖南長沙、浙江杭州、湖北武飯、廣東廣州及深圳今個星期六都會有茅台雪糕門市開業。
茅台客服表示，公司暫時無辦法解決網購業者轉售雪糕的問題，又指公司不支持這種做法，且消費者透過這些渠道購買茅台雪糕，將不能享受售後服務。