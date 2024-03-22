蘋果上海新店排長龍 大媽踩場斥崇洋媚外：我們有華為（有片）

蘋果上海新店開幕排長龍 大媽斥崇洋媚外：我們有華為（有片）

美國手機品牌蘋果公司在上海的新旗艦店周四（21日）晚上開業，蘋果行政總裁庫克赴華主禮，吸引大批果粉前來朝聖。但排隊熱潮引起部分民眾不滿，一名大媽在店門外怒斥排隊的人「崇洋媚外」，並高呼「中國有自己的華為！」 影片顯示，該名戴著口罩、身穿黃色毛衣和白色外套的大媽，在上海靜安寺新店外辱罵排隊人群「崇洋媚外」。一名排隊民眾反問：「如果真的不合理的話，為甚麼會在中國賣？為甚麼能在上海這麼熱門的地方開這麼大一個店？」這名大媽語氣激動地說：「就是因為有你這樣的敗類才買單的呀！」

「中國不需要蘋果帶來的就業」 有排隊民眾指「你知道蘋果每年為中國帶來多少就業嗎？」，她憤怒回覆「不需要」，民眾繼續反問「不需要就業是吧？」，她再度激動高呼，「中國不需要！我們有自己的華為！」大媽之後再次指著排隊者怒罵「敗類」，說「喝著先烈的血，做著敗類的事。」語畢，人群傳來鼓掌聲。 影片在網上引發熱議，有網民力挺大媽，指每個中國人都應該有愛國情懷，支持國貨，國家才能更好；但也有人認為，消費者選擇哪個品牌屬個人喜好，不該上綱上綫，更不能片面指用蘋果產品就是崇洋媚外。