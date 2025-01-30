蛇年帶動蛇皮產品商機　寵物店呼籲視蛇為友勿輕易棄養

因應蛇年，廣東衍生不少同蛇相關的商機。位於佛山的廣佛皮革市場，其中一間公司經常在內地網上社交平台「直播帶貨」，因應蛇年，最近多了推銷蛇皮。 公司負責人何晴表示，大約3年前，蛇皮只佔庫存總量約1成，去年大增約3成，蛇年計劃再增加入貨。因為好多人喜歡蛇皮的色澤，預期今年銷量比舊年多約兩成。

以蛇皮製作手環 手袋 鞋 有廣州的皮具設計公司購入蛇皮後，設計並製成手環、手袋和鞋等，不過蛇皮產品只佔總量大約半成。公司的財務經理麥妹麗解釋，新冠疫情影響經濟，生意下跌三分一，目標是限量生產特別的蛇皮產品，刺激已經飽和的皮具市場。 公司在農曆新年前已接獲幾百份訂單，主要來自內地北方城市的客人，麥妹麗認為，經常蛻皮的蛇寓意重生，相信經過這幾年疫情，可以吸引更多客戶搏個好意頭。 am專題｜球蠎粟米蛇性情溫馴 宜觀察熟習蛇性脾性

寵物店職員稱買蛇以年輕人為主 另一方面，廣州一間爬行動物寵物店趁蛇年加強教育關於養蛇的知識，店內有800多條蛇，佔總數約3分1，除了可以買票入店參觀，亦同教育機構合辦親子活動，以及到學校向小朋友講解，職員成美嬋表示，希望改變民眾對蛇的觀感，並非「好得人驚」。 成美嬋說，近年買蛇的人以年輕人為主，相信是因為養蛇不需要花太多時間和空間，適合上班一族。對於內地社交網站不時有人賣蛇棄養，她說曾經回收客人的蛇，形容令人痛心，希望大家視蛇為朋友，不要輕易放棄。 原文刊登於 香港電台