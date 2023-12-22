熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 天氣 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-12-22 16:26:00

蜜雪冰城｜張紅超草根出身河南街邊舖發跡　「雪王」始於1元1支新鮮軟雪糕

分享：

蜜雪冰城張紅超｜草根背景追求性價比 「雪王」始於1元1支新鮮軟雪糕

除了喜茶之外，內地近年還有一個衝出海外的連鎖茶飲品牌，就是擁有洗腦主題曲「你愛我，我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜」的蜜雪冰城。

蜜雪冰城主打極高性價比，皆因創辦人張紅超的草根背景，令他致力於「讓全球每個人享受高質平價的美味」，成就今天「雪王」的地位。

蜜雪冰城張紅超｜3000元創業 為省錢凡事親力親為

1997年，大學生張紅超在河南鄭州的街頭創立蜜雪冰城的前身「寒流刨冰」，這是一個冷品攤檔，主要售賣刨冰、冷飲。原來張紅超敏銳的市場觸覺發現，此前在河南的商丘讀書時，見識到當地其中一條街道充斥各式各樣的刨冰店，在鄭州卻從來沒有見過。

張紅超的啟動資金來自祖母的3,000元（人民幣．下同）資助，她既是「天使投資人」，也是首位產品體驗官及首席風控官（專門幫張紅超試驗新產品）。

截至2022年，蜜雪冰城已發展至擁有超過2萬間分店的大型連鎖品牌。（圖片來源：視覺中國）

張紅超事事落力，親自選好店面後，再親手將買回來設備加以改造。還有一桶桶不同口味的糖漿，是張紅超親身將土多啤梨等多種水果切粒，加入白糖後一直煮至黏稠。

一來自己做比較省錢，二來那時候並沒有供應鏈的概念，如果不自己動手，市場上根本買不到所需要的設備和原料。

蜜雪冰城張紅超｜三次開舖屢敗屢戰 產品豐富達百多種

張紅超的起步並不順利，第一間店只有頭一個月生意較好，之後就因為人流不足而慢慢走下坡。輸在地利，只能關閉收場，但張紅超沒有放棄，他在兩間學校附近位置再開業。

可惜，這一次又遇上修路、改路，敗給了地利及時運。第三間店也因非戰之罪而失敗，因為他打算在肅殺的秋天裏賣刨冰。歷經多次「劫難」，張紅超甚至一度放棄冷飲，轉而到合肥賣冰糖葫蘆。1999年，張紅超回到鄭州，推出經改進的產品，「蜜雪冰城」品牌也是這時候正式誕生。

「蜜雪」是形象化形容雪花般刨冰上的甜蜜果醬，吃起來像是「甜蜜的雪」。至於「冰城」則是暗示產品系列豐富，達百多種，可說是當時河南全省最專業的冰品店。

蜜雪冰城張紅超｜1元1支軟雪糕打響招牌 高質平價贏得市場

要數蜜雪冰城第一次打響招牌，就是推出了1元一支的新鮮軟雪糕。

2006年時，市面上有一款小有名氣的軟雪糕，但18元的高昂單價，讓很多人望而卻步。張紅超見狀後咬牙買下價格不菲的二手軟雪糕機，加上新鮮牛奶和雞蛋為原料後，研發出蜜雪冰城第一款新鮮軟雪糕，定價1元。

自此，極便宜的新鮮軟雪糕成為蜜雪冰城的王牌產品，「高質平價」的評價更一直延續至今。同年，弟弟張紅甫加入蜜雪冰城，兩兄弟一起攜手經營。

蜜雪冰城從2000年誕生至今，品牌定位從未改變。張紅超的草根背景，令蜜雪冰城主打低價，以高質素但平價的產品贏得市場。弟弟張紅甫在一次訪問中就透露，哥哥張紅超其實很懂得數學，但他從來不是計算如何從顧客身上多賺錢，而是計算如何能把價格做到更低。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受