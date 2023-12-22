蜜雪冰城｜張紅超草根出身河南街邊舖發跡　「雪王」始於1元1支新鮮軟雪糕

除了喜茶之外，內地近年還有一個衝出海外的連鎖茶飲品牌，就是擁有洗腦主題曲「你愛我，我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜」的蜜雪冰城。

蜜雪冰城主打極高性價比，皆因創辦人張紅超的草根背景，令他致力於「讓全球每個人享受高質平價的美味」，成就今天「雪王」的地位。

蜜雪冰城張紅超｜3000元創業 為省錢凡事親力親為

1997年，大學生張紅超在河南鄭州的街頭創立蜜雪冰城的前身「寒流刨冰」，這是一個冷品攤檔，主要售賣刨冰、冷飲。原來張紅超敏銳的市場觸覺發現，此前在河南的商丘讀書時，見識到當地其中一條街道充斥各式各樣的刨冰店，在鄭州卻從來沒有見過。

張紅超的啟動資金來自祖母的3,000元（人民幣．下同）資助，她既是「天使投資人」，也是首位產品體驗官及首席風控官（專門幫張紅超試驗新產品）。