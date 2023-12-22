蜜雪冰城｜張紅超草根出身河南街邊舖發跡　「雪王」始於1元1支新鮮軟雪糕

除了喜茶之外，內地近年還有一個衝出海外的連鎖茶飲品牌，就是擁有洗腦主題曲「你愛我，我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜」的蜜雪冰城。
蜜雪冰城主打極高性價比，皆因創辦人張紅超的草根背景，令他致力於「讓全球每個人享受高質平價的美味」，成就今天「雪王」的地位。
蜜雪冰城張紅超｜3000元創業 為省錢凡事親力親為
1997年，大學生張紅超在河南鄭州的街頭創立蜜雪冰城的前身「寒流刨冰」，這是一個冷品攤檔，主要售賣刨冰、冷飲。原來張紅超敏銳的市場觸覺發現，此前在河南的商丘讀書時，見識到當地其中一條街道充斥各式各樣的刨冰店，在鄭州卻從來沒有見過。
張紅超的啟動資金來自祖母的3,000元（人民幣．下同）資助，她既是「天使投資人」，也是首位產品體驗官及首席風控官（專門幫張紅超試驗新產品）。
張紅超事事落力，親自選好店面後，再親手將買回來設備加以改造。還有一桶桶不同口味的糖漿，是張紅超親身將土多啤梨等多種水果切粒，加入白糖後一直煮至黏稠。
一來自己做比較省錢，二來那時候並沒有供應鏈的概念，如果不自己動手，市場上根本買不到所需要的設備和原料。
蜜雪冰城張紅超｜三次開舖屢敗屢戰 產品豐富達百多種
張紅超的起步並不順利，第一間店只有頭一個月生意較好，之後就因為人流不足而慢慢走下坡。輸在地利，只能關閉收場，但張紅超沒有放棄，他在兩間學校附近位置再開業。
可惜，這一次又遇上修路、改路，敗給了地利及時運。第三間店也因非戰之罪而失敗，因為他打算在肅殺的秋天裏賣刨冰。歷經多次「劫難」，張紅超甚至一度放棄冷飲，轉而到合肥賣冰糖葫蘆。1999年，張紅超回到鄭州，推出經改進的產品，「蜜雪冰城」品牌也是這時候正式誕生。
「蜜雪」是形象化形容雪花般刨冰上的甜蜜果醬，吃起來像是「甜蜜的雪」。至於「冰城」則是暗示產品系列豐富，達百多種，可說是當時河南全省最專業的冰品店。
蜜雪冰城張紅超｜1元1支軟雪糕打響招牌 高質平價贏得市場
要數蜜雪冰城第一次打響招牌，就是推出了1元一支的新鮮軟雪糕。
2006年時，市面上有一款小有名氣的軟雪糕，但18元的高昂單價，讓很多人望而卻步。張紅超見狀後咬牙買下價格不菲的二手軟雪糕機，加上新鮮牛奶和雞蛋為原料後，研發出蜜雪冰城第一款新鮮軟雪糕，定價1元。
自此，極便宜的新鮮軟雪糕成為蜜雪冰城的王牌產品，「高質平價」的評價更一直延續至今。同年，弟弟張紅甫加入蜜雪冰城，兩兄弟一起攜手經營。
蜜雪冰城從2000年誕生至今，品牌定位從未改變。張紅超的草根背景，令蜜雪冰城主打低價，以高質素但平價的產品贏得市場。弟弟張紅甫在一次訪問中就透露，哥哥張紅超其實很懂得數學，但他從來不是計算如何從顧客身上多賺錢，而是計算如何能把價格做到更低。
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