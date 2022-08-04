被大力同事「熱情擁抱」 女子斷2條肋骨

這個擁抱太昂貴！湖南岳陽一名女子某日與同事交流後，一轉背就被對方從後「熱情擁抱」了一下。女子當時雖然覺得胸部疼痛，但未有太在意，結果幾日後越來越痛，到醫院一檢查，證實兩條肋骨骨折。女子入稟向同事索償，最終法院判同事賠一萬多元人民幣。

同事從後擁抱 女子當下及之後多日感疼痛

湖南傳媒報道，去年5月27日，姓曹女子去到姓黃同事的機器前，與對方聊了一會就轉身離開，沒想到黃突然從後抱了曹一下。曹當場痛得大叫，之後也一直感到胸部疼痛，以為只是被勒傷了肌肉，但搽藥油後還是越來越痛，同年6月1日去到醫院檢查，結果證實右側4-5前肋及左側第4前肋骨折。不過，曹同月9日才入院治療。

報道指，治療期間，曹多次與黃商討賠償事宜，但一直未能達成共識，曹唯有向法院提出民事訴訟，要求黃賠償醫療費、誤工費等經濟損失。

法院判同事負70%責任 賠償1萬多元

岳陽市雲溪區法院審理後認為，現場有員工證實曹被抱當下尖叫，受傷部位亦符合勒傷範圍，且無證據證明曹的傷勢是其他原因所致，故認定曹肋骨骨折是黃的抱箍行為所致，黃應承擔曹受傷的主要責任，而曹拖至事後第13天才治療，導致傷勢惡化，要承擔次要責任。法院最終判黃承擔70%責任，賠償一萬多元人民幣。