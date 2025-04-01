被蛇咬用咀啜毒？ 杭州漢手指發脹變黑緊急送院

電影、電視中用口吸出蛇毒，只是劇情，千萬不能相信。浙江杭州一名男子趁著天氣好到田間翻土準備播種，期間被一條蛇咬到手指，他當刻立即將蛇打死，但未有立即求醫，反而用口把傷口的毒液吸了出來，反覆了3次，又在田間勞作了一個多小時，直到發現右手中指疼痛腫脹發黑，始到醫院求醫。

綜合《FM93浙江交通之声》等內地媒體報道，這名杭州男子在田間翻開石頭，還沒反應過來，右手中指就被一條半米長、兩指寬、灰色帶著點花紋的蛇咬了一口，男子當刻用棍打死了蛇，隨後就用嘴把傷口的毒液吸了出來，反覆了3次，又在田間勞作了一個多小時，直到發現右手中指疼痛腫脹發黑，才連忙求醫。