被蛇咬用咀啜毒？ 杭州漢手指發脹變黑緊急送院

電影、電視中用口吸出蛇毒，只是劇情，千萬不能相信。浙江杭州一名男子趁著天氣好到田間翻土準備播種，期間被一條蛇咬到手指，他當刻立即將蛇打死，但未有立即求醫，反而用口把傷口的毒液吸了出來，反覆了3次，又在田間勞作了一個多小時，直到發現右手中指疼痛腫脹發黑，始到醫院求醫。
綜合《FM93浙江交通之声》等內地媒體報道，這名杭州男子在田間翻開石頭，還沒反應過來，右手中指就被一條半米長、兩指寬、灰色帶著點花紋的蛇咬了一口，男子當刻用棍打死了蛇，隨後就用嘴把傷口的毒液吸了出來，反覆了3次，又在田間勞作了一個多小時，直到發現右手中指疼痛腫脹發黑，才連忙求醫。
網民：影視劇錯誤示範害人不淺
男子來到蕭山區第一人民醫院時，右手已經腫脹到手腕。急診外科醫生根據他對蛇的描述，判斷系短尾蝮蛇咬傷，立即進行了清創處理，傷口切排引流毒液，予蛇毒血清治療，完善了相關檢查及用藥，並進行了蛇咬傷宣教。醫生告知男子，一旦發生蛇咬傷，是禁止用嘴吸毒的，應立即趕往醫院救治，避免發生嚴重後果。
事件經報道後，不少網民都紛紛調侃：「這是不是在電視上看的吸毒療法」、「還勞作一小時，命大」、「影視劇錯誤示範害人不淺」、「中毒了還硬是勞作了一小時，幸虧這毒不夠劇毒」。