被要求親臨提款　湖南病危婦死在銀行門前(有片)

內地湖南省株洲周三(14日)發生一宗具爭議事件，一名62歲的病危婦人想提款5萬人民幣(下同)，惟3次輸入密碼錯誤，改由家屬持婦人證件前往附近銀行取款，卻被銀行要求必須本人親至，家屬冒著風險將婦人帶到銀行，無奈多次臉部解鎖失敗而無法取錢，婦人終於在1.5小時在銀行門前當場斷氣，諷刺地，婦人死後，存款終可取出。

綜合《荔枝新聞》、《大象新聞》等內地媒體報道，一名住院病危婦人因早前輸入密碼錯誤，未能提出已到期的5萬元定期存款，至周三(14日)，由她的女兒持婦人證件前往附近銀行取款，銀行堅持這筆金額較高的取款需要由本人親臨辦理，女兒們解釋不果，於是冒險用輪椅將婦人推到銀行，惟婦人非常虛弱，連睜開眼都非常吃力，無法進行臉部解鎖，耗時1.5小時仍未完成，婦人感覺冷，家人將她推到銀行門外等候，最終在等待過程中突發心源性休克，於當日下午5時54分在銀行門口去世。婦人離世後，她的3個女兒通過公證，同日晚上約8時，成功將錢取出。