西安機場挖出北周開國君主墓　寒酸格局藏悲慘下場

陝西西安咸陽國際機場日前挖出新的古代帝王陵墓，但規模太過寒酸差點認錯。直到考古人員發現墓志上所寫的「宇文覺」，才確認這是北周開國皇帝孝閔帝的陵墓。

官方《央視》9日介紹，西安咸陽國際機場，在2022年7月進行擴建工程時，考古隊發現1座帶有5個天井的M655號墓葬，一開始誤以為是唐墓。但後續發現，墓葬呈現甲字形，而且墓壁豎直、東西兩壁幾乎完全平行，墓道南北的寬度也基本保持一致，種種特徵都與北周墓葬不謀而合，因此確定為北周時代墓葬。

靠「宇文覺」三字破解

《央視》指出，這座墓葬規格寒酸，沒有北周高等級墓葬會出現的壁龕結構。另外，墓室長寬都是3米、壁面粗糙。但因在墓室中發現玉製殘片及瑪瑙珠等「組玉珮」，此為皇帝、中級以上大臣上朝時配在腰間的配飾。

最後還發現關鍵的墓誌，終於揭開墓主人的身分。宇文覺墓現場發掘負責人趙占銳受訪時表示：「當時看了之後，還是有點懷疑，是不是字給認錯了。然後我讀了一遍之後，因為就那幾個字，一看就不會錯，因為這個人的身世太特殊了。」

《央視》指出，相較於其他北周墓誌多達千字的誌文，M655號墓葬的墓誌，內容極為簡練，僅有15個字，但其中有3個字極為醒目，即為「宇文覺」。考古隊一開始以為是中等的北周墓，沒想到竟是一個開國帝王墓，因為葬墓規模實在太小。